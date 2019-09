La afición en Anoeta «Queremos ver muchos goles de Oyarzabal en Anoeta» La afición de la Real Sociedad disfruta ahora de un campo «moderno, bonito» y que ha generado «mucha ilusión» KAREL LÓPEZ Sábado, 14 septiembre 2019, 19:39

Desde mucho antes del pitido inicial en el primer partido de la temporada para la Real Sociedad en el renovado Anoeta, la afición txuri-urdin ha ido entrando al campo. Ha maravillado. No se puede describir con otra palabra. Esto es lo que han dicho algunos de los aficionados que han visto la nueva cara del campo amaratarra, ahora ya, con el graderío completo.

LARA Y JUAN AGUSTÍN

«No se puede comparar con Atotxa»

Lara tiene 15 años y Juan Agustín, su abuelo, 82. Han sido de los más madrugadores a la hora de entrar en el nuevo Anoeta. No querían esperar para ver su renovado aspecto. «Yo vi cómo era Atotxa y la verdad es que son dos campos que no se pueden comparar», explicaba él. «Aquí no te mojas. Esto es mucho más moderno». Seguro que no se pierden ni un solo partido en casa esta temporada.

ANA Y RAMÓN

«Somos de Alicante; es un campazo»

Ana y Ramón han aprovechado que estaban en por Gipuzkoa para visitar el nuevo Anoeta. Son de Alicante, aunque él, desde «muy pequeño», es aficionado txuri-urdin. «La verdad es que no sé por qué, pero vamos, me hace mucha ilusión poder estar viendo un partido de mi equipo. El viejo Anoeta no lo conocí. Solamente lo veía por la televisión, y la verdad es que este, en comparación, es un campazo».

FRANCISCO, MERTXE, AITOR Y LOLI

«Atotxa era más acogedor, pero me quedo con este»

Son socios y accionistas. Llevan a la Real Sociedad en el corazón y no podían faltar el día del estreno del nuevo campo. «Es precioso», asegura Francisco. Él, junto a Mertxe, Aitor y Loli están convencidos de que la afición va a poder «ayudar más ahora». Se suele decir que las comparaciones son odiosas, pero es imposible no llevar la mente hacia Atotxa. «Era más acogedor, pero aún así, me quedo con este. Ha quedado genial».

AHMADOU BAMBA Y MALICK

«Queremos ver muchos goles de Oyarzabal aquí»

Viven en Donostia y no dejan de apoyar año tras año a la Real Sociedad. Ahmadou Bamba y su hijo Malick entraban el año pasado por la puerta 12; esta temporada, están sentados en la nueva grada familiar. «Somos de la Real hasta la muerte», dice el padre orgulloso mientras enseña la camiseta firmada de su hijo. «Fuimos a Valladolid y Oyarzabal se la dedicó. Queremos ver muchos goles suyos en Anoeta».

JESÚS MARI Y OLATZ

«Aquí se va a sentir cómodo hasta el rival»

Jesús Mari Bereziartua llegó a tener ficha con la Real Sociedad en los años 60. Lo recuerda con ilusión. «Ahora soy socio y no me gusta perderme ni un solo partido», cuenta. «Este nuevo campo tan bonito tiene un problema: se van a sentir demasiado cómodos los rivales sobre él», bromea Olatz. Jesús Mari, por su parte, recuerda cómo el césped de Atotxa «estaba mucho peor. Era otra cosa aquello».

GORKA Y JOSÉ LUIS

«Es un campo de primera»

«Este es un campo de primera». José Luis ha visto el primer encuentro de la temporada junto a su nieto Gorka. «Ahora no hay excusa que valga. Con el ambiente que se va a crear aquí el equipo tiene que salir a tope siempre», explica. «Estamos todos muy ilusionados con el nuevo Anoeta. Y este año, con los deberes hechos y pronto en cuanto a fichajes se refiere, más aún. ¡Qué gozada de campo!».