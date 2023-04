«No les quema el balón. Nos va a tocar correr como demonios»

Unai Simón se entrenó ayer con normalidad en Lezama y apunta a jugar el derbi de mañana. «Espero que sí», asegura. «El martes me encontraba mal y al llegar a casa empecé a sudar, con mucha fiebre. El miércoles estaba bien, pero por precaución no entrené. Hoy (por ayer), sí. Estoy mejor», afirma. Así que si se cumplen sus previsiones, Ernesto Valverde dispondría de su guardameta titular y sólo tendría las bajas de los lesionados Jon Morcillo e Iñigo Lekue.

Los rojiblancos han estudiado al detalle al rival. Ayer estaba previsto que el equipo se entrenara a partir de las 11.00 horas en el campo número cinco de Lezama, pero su salida al verde se retrasó casi una hora porque se prolongó la sesión de vídeo. Una vez analizado el rival, Unai Simón sabe lo que les espera: «La Real está en uno de los mejores momentos de la temporada. Son jugadores a los que no les quema la pelota y nos va a tocar correr como demonios. El derbi se gana con táctica, juego y corazón».

El guardameta rojiblanco tiene claro quién es el rival que más respeto le infunde. Seguramente porque le conoce muy bien y además de haber sido compañero le ha tenido que sufrir en no pocas ocasiones: «Oyarzabal. Mikel ha sido mi compañero en las categorías inferiores de la selección de Euskadi y de España, y hemos tenido la suerte de compartir una Eurocopa con la absoluta. Es una persona con la que he crecido: él en la Real y yo en el Athletic. Lógicamente, él en la Real es muchísimo más que yo en el Athletic. Debutó antes y como icono es mucho más grande. Le tengo mucho respeto porque veo que tiene la mentalidad de pertenencia a un club, amor y valores que se pueden parecer a los míos».

El derbi para la Real supone la oportunidad de seguir mirando hacia la Champions League. Para el Athletic ganar supondría dar un salto importante en sus aspiraciones europeas: «Por condiciones, a este equipo le veo entrando en Europa», asegura Simón. «Nos queda medirnos a Real Sociedad, Betis, Villarreal y Osasuna, que son rivales que juegan por Europa. Es la muestra del nivel que tenemos que dar para clasificarnos. Con todos los respetos, no vale con ganar al Elche. El nivel de Europa son esos equipos. Si queremos dar la talla tenemos que hacerlo ante esos rivales. Veo al Athletic con capacidad de sobra. Luego, claro, los partidos se deciden en 90 minutos».

Es tal la necesidad de regresar a Europa que el meta rojiblanco prefiere apostar sobre seguro: «Si me dices firma la Conference o que me la juegue con la Europa League, igual firmo la Conference. Si ganamos el sábado y pinchan el Villarreal y el Betis... ahí estás. Lo importante es estar entre los seis primeros. Como a Osasuna le dé por ganar la Copa, el séptimo no entra».

En el plano personal no está siendo su mejor temporada debido a una lesión en el tendón: «Cuando me pasó, lo primero que se me pasó por la cabeza fueron cosas malas. Una semana antes, Kimpembe se había partido el tendón en una carrera como la mía. A Imanol (García de Albéniz) le pasó lo mismo en el Eibar. Al venir aquí el día siguiente y ver que solo tenía una microrrotura con un poco de líquido me lo tomé con calma. No era una lesión grave pero la evolución era lenta, y eso me rayaba. Se acercaba la convocatoria con la selección y quería jugar con el Athletic. Al final ni fui con la selección ni pude jugar con el equipo. El parón me vino bien para recuperar».