No quedarse atrás

La fuerza centrífuga acompaña al mundo del fútbol. Aún con las pulsaciones altas porque hace apenas una semana terminó la temporada, la Real Sociedad y sus despachos de más alto rango tienen la vista puesta en lo que viene. Como un setter en posición de muestra, el hocico de la Real mira ya al agosto próximo cuando se vuelva a poner en marcha la competición. Antes, obviamente, habrá capítulos de calado como atar las incorporaciones, qué jugadores suben al primer equipo, organizar la pretemporada ó cerrar los encuentros amistosos. Ya ha habido algunas pistas, como las salidas de Januzaj y Monreal.

La pieza que persigue el club presidido por Jokin Aperribay no es otra que una cuarta clasificación europea. Si hay un título bajo el brazo, mejor que mejor, pero como se dice 'la Liga es la que da y quita'. La competición de la regularidad es como la prueba del algodón: no engaña. Que se lo digan a la Real, quien se ha visto martirizada en los sorteos durante los últimos años. Solo recuerdo el emparejamiento contra el Mirandés, en semifinales de Copa, como el más benévolo –le podía haber tocado en suerte el Athletic o el Granada– en los últimos tiempos. Hagan un repaso. Nápoles, AZ Alkmaar, Manchester United, Mónaco, PSV Eindhoven, Leipzig, Atlético y Betis en Copa. No sé si estamos para ir a jugarnos algo al casino con esa trayectoria.

Felizmente todo lo que le está pasando a la Real no es suerte. Es trabajo con un gran número de aciertos y pocos errores. La dirección que está tomando la Real de un tiempo a esta parte es la de un equipo vanguardista que va de la mano con la innovación en el juego. Puede que hayamos perdido el gambeteo de Janu, pero igual se gana la solidez, velocidad y fuerza de otro jugador. Alguien que aguante un choque con el central del Leipzig o gane una carrera al lateral del Mónaco. El fútbol cambia y la Real no quiere quedarse atrás.