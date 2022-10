Elegir qué camiseta histórica se reeditará, jugar un partido en el Reale Arena, viajar con el equipo a choques europeos o elegir las canciones que vayan a sonar durante los partidos. ¿Quiéres participar en esas decisiones de la Real Sociedad y poder acceder a esas experiencias? A partir del próximo lunes 17 de octubre, comenzará a ser posible. El acuerdo firmado en julio entre la Real y socios.com ya ha tomado forma y los Token de la Real serán una realidad el día 17 de octubre.

Ese día se lanzará en Fan Token oficial $RSO, que permitirá a aficionados y seguidores realistas de todo el mudndo poder participar en decisiones del equipo a través de encuestas, acceder a promociones y contenidos especiales y optar a ganar premios y recompensas, desde productos oficiales firmados hasta entradas gratis y experiencias únicas.

Pero, ¿qué es el Token de la Real, para qué sirve y cómo se puede adquirir? El Fan Token $RSO estará disponible en la app de socios.com, que desde hace ya varios años trabaja con otros clubes de la Liga como el Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid o Valencia; y otros internacionales como Manchester City, Arsenal, Milan, Inter, Juventus o Flamengo.

Los Fan Tokens son activos digitales creados en una blockchain, es decir, se deberá adquirir la moneda oficial de la propia plataforma de socios.com, el $CHZ, y a partir de ahí se cambian por tokens. Un sistema, evidentemente, restringido a mayores de 18 años. ¿Es una criptomoneda? No. No son elementos de inversión. Pueden comprarse a través de la app de socios.com y su función es otrogar a su poseedor acceso a un producto o servicio, no especular.

30.000 tokens a dos euros

El próximo lunes día 17 a las 15.00 horas se pondrán a la venta los primeros 30.000 tokens de la Real Sociedad. Cada token se venderá a dos euros y en esta primera emisión se pondrán límites para que casi todo el mundo pueda adquirir algunos (el club aclara que los socios o los que tengan su carné Realzale también tendrán su token).

Durante las primeras 24 horas cada persona podrá adquirir 5 $RSO. Si después siguen quedando, en las siguientes 24 horas se elevará ese tope a 25. Y si todavía restan, a partir del día 19 a las 15.00 horas se podrán comprar las restantes.

El primer lanzamiento de tokens será de 30.000 unidades, aunque no se descarta que según el interés en el futuro se emitan más. De hecho, clubes como Barcelona o Flamengo disponen de millones de Fan Token.

Leo Messi es imagen de socios.com.

¿A qué me da derecho?

Los aficionados que adquieran al menos un Fan Token $RSO podrán participar inmediatamente en una encuesta vinculante para elegir qué camiseta histórica del equipo será reeditada y puesta a la venta a través de la tienda oficial del club. Los usuarios podrán votar entre tres modelos diferentes.

Un Fan Token $RSO será suficiente para votar en esta encuesta y el resto que lanzará la Real Sociedad a través de la app, puesto que los Fan Tokens ni se gastan ni caducan. Cuantos más Fan Tokens tenga el usuario, mayor peso tendrá su voto y más opciones tendrá de ganar premios. Los socios, accionistas y miembros del programa RS FAN de la Real Sociedad que seleccionen a la Real Sociedad como club favorito al registrarse en la app de Socios.com recibirán 1 Fan Token $RSO de forma gratuita.

Los propietarios de Fan Tokens $RSO también podrán optar a ganar un viaje para dos personas a Nicosia con entradas incluidas para el encuentro de la Europa League frente al Omonia del próximo 27 de octubre. Los ganadores viajarán con el primer equipo y se hospedarán en el hotel oficial de la expedición. Los propietarios de Fan Tokens $RSO también podrán optar a participar en Live the Dream, una de las experiencias más emblemáticas de Socios.com, que permitirá a los aficionados emular a sus ídolos y jugar un partido en el Reale Arena el próximo 8 de noviembre. Los requisitos para acceder a estas experiencias se darán a conocer próximamente.

Experiencias en otros equipos

Como ejemplo de lo que se ha hecho con otro equipos de la Liga, los Fan Tokens hgan podido elegir el diseño de la tercera equipación del Valencia, la 'playlist' del Camp Nou, el diseño del autobús del Atlético o el Levante o el de los brazaletes y banderines del córner del Barcelona.