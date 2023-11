«El punto sabe a poco, ya que queríamos ganar»

«Había quien decía cuántos puntos íbamos a sumar: uno, dos...». Imanol se refirió así a la situación del equipo, que se jugará el primer puesto en Milán ante el Inter.

El oriotarra dejó el campo con «pena» tras no poder sumar los tres puntos ante la afición. «El punto nos sabe a poco, lo que queríamos era ganar», apuntó.

Profundizó en su titular de partido. «Lo hemos intentado hasta el final pero no hemos podido ganar. Estoy muy orgulloso por el nivel que está dando el equipo. Como solemos decir, cuando no puedes ganar, al menos no encajar y no perder», indicó.

Continuó destacando a los jugadores que partieron de inicio y no suele ser muy habitual verles en el once. «Les he visto muy bien. Estoy contento. Zakharyan ha dado muy buen nivel, Momo está mejorando... por esa parte estamos contentos», se congratuló. Sobre Urko comentó que «todavía le queda mucho para estar al mismo nivel que los que están jugando desde el principio».

Mirando al rival que tenía enfrente sostuvo que «viendo el cómputo global de todo el partido, nos tenían mucho respeto. Es un equipo que siempre va a apretar arriba y hoy -por ayer- no se han atrevido, eso indica el respeto que nos tenían. El plantear el partido de otra manera quiere decir que nos veían bien». Al final, sobre el resultado del otro partido indicó que «a mí no me gusta que me digan cómo van los demás, me preocupa mi equipo».

Gerhard Struber | Entrenador del Salzburgo «Nos vamos muy orgullosos por el punto conseguido aquí, sabemos lo difícil que es enfrentarse a la Real y lo que había hecho en el pasado. Este punto tiene un valor muy importante. Los chicos han realizado un descomunal despliegue físico. No les hemos dejado espacios en su ataque»