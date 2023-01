Lo que pudo ser y no fue LOS CINCO PENALTIS

Se podía. Era muy difícil y en el Camp Nou no se cumple aquello de que 'no hay mal que cien años dure', pero nos quedó la sensación de que con once en el campo hubiéramos estado cerca de pasar. ¡Menuda ristra de oportunidades con diez!

Imprudencia. Hubiera sido mejor que Gil Manzano sacara a Brais la amarilla en la primera falta que hizo, que la merecía. No la recibió y el gallego cometió poco después una imprudencia que costó cara. Poco que objetar. Si acaso que Dembelé el domingo se fue de rositas tras una entrada similar.

Navarro y los intangibles. Técnicamente las decisiones de anoche de Imanol fueron indiscutibles. Pero para quienes creemos en los intangibles, anoche todo era tan sencillo como poner a Navarro, el hombre de la Copa, desde el inicio. El bueno de Robert fue clave en el arreón final.

Los focos del Camp Nou. Seguro que se miró a Zubimendi con lupa. No pudo brillar pero no perdió la cara al partido. Deslumbró Kubo y gustó Marín, con marchamo ya de primer equipo, al que empieza a opositar Olasagasti.

Febrero da un respiro. Ahora, con lo que quede en pie, a dar guerra en el Bernabéu. Luego, a la espera de la Europa League, se allana el calendario y es momento de llenar la buchaca liguera.