Profundo malestar en la Real y el Eibar por el cambio fiscal en Bizkaia por favorecer al Athletic

Bajan las aguas revueltas en el fútbol vasco desde que la Diputación de Bizkaia ha decidido, vía decreto, poner la alfombra roja al Athletic para que pueda ahorrarse unos cuantos millones cada temporada en los sueldos de los jugadores de la primera plantilla al reducir la fiscalidad de las calificadas como «rentas notoriamente irregulares», o lo que es lo mismo, los jugadores rojiblancos tributarán tan solo por el 50% de sus ingresos. Esta decisión, coinciden las fuentes consultadas, lo que hace es poner al Athletic en situación de ventaja sobre el resto de clubes vascos que compiten en Primera, en nuestro caso sobre la Real Sociedad y el Eibar, porque su capacidad financiera va a ser mayor, va a poder pagar más a sus jugadores y por tanto va a tener la posibilidad de echar las redes en caladeros cerrados en los últimos años, principalmente en Zubieta, salvo casos muy puntuales. Real y Eibar no lo comparten.

Hasta ahora para que un jugador del Athletic pudiese llevar a casa 4 millones de euros al año, el club vizcaíno debía asumir un coste total de 7,4 millones. La diferencia, 3,4 millones, es lo que ingresaba Hacienda. A partir de ahora, para que siga percibiendo esos 4 millones netos, el coste real se rebajará hasta 5,3 millones porque el club solo sufragará 1,3 millones anuales por el IRPF del jugador. La diferencia, en ingresos para el fisco y en gastos para el club entre una y otra situación, es enorme: 2,1 millones de euros anuales. Y así, un ejemplo tras otro. El Athletic podría plantearse marear con cifras astronómicas a los jugadores de la Real y también a las jugadoras entrenadas por Gonzalo Arconada o a cualquiera de los deportistas de sus secciones.

La cifra 20 millones de euros. Con el cambio normativo, el Athletic estará en condiciones de ahorrarse entre 15 y 20 millones de euros cada año, al beneficiarse de una rebaja sustancial en la presión fiscal sobre los costes brutos de los jugadores de su plantilla. El coste de la plantilla del Athletic ronda los 85 millones.

Real Sociedad y Eibar no se han pronunciado públicamente de momento porque quieren esperar a ver en qué queda finalmente esta decisión tomada por la Diputación de Bizkaia, en manos del PNV. El martes se reúne el consejo de gobierno foral en Bizkaia y ante la avalancha de críticas recibidas podría plantearse revocar la decisión adoptada. Y es que no todas las corrientes del PNV en los tres territorios están de acuerdo con el decreto aprobado y ya se hacen lecturas distintas del desgaste electoral que pudiera tener una decisión de este calado, en un asunto tan popular como el fútbol, a las puertas de unas elecciones generales. Las distintas posibilidades están encima de la mesa: o se revoca o las otras dos diputaciones, la guipuzcoana y la alavesa, se sitúan a la misma altura. También podría ser que algún grupo presentará una moción en Juntas Generales con ánimo de llevar el debate a la cámara foral, aunque este organismo no puede tumbar esta modificación aprobada vía decreto por el Ejecutivo vizcaíno. En función de lo que decida el martes el consejo de la Diputación de Bizkaia, es probable que los clubes guipuzcoanos tomen una u otra vía.

El PNV podría revocarla decisión adoptada en Bizkaia el martes ante la avalancha de críticas

Pero una cosa es que los rectores de la Real y Eibar no hayan realizado declaraciones y otra distinta que no trasladen su profundo malestar en distintos foros privados. Ni entienden ni comparten la decisión tomada. Tachan de «nefasto» el decreto aprobado por las consecuencias que pudiera tener ahora que los dos clubes, Real y Eibar, pasan por un buen momento deportivo y económico tras años de enorme esfuerzo. El decreto les sitúa en posición de desventaja. Y llueve sobre mojado. Recuerdan la inyección económica de las instituciones al Athletic para construir el nuevo San Mamés frente al fuerte desembolso económico que ha tenido que hacer la Real para remodelar un campo que no es de su propiedad. Consideran además que la Diputación de Bizkaia pone en una posición de fuerza al Athletic respecto a sus competidores vascos y advierten sobre una posible desarmonización fiscal. Estará en condiciones de ahorrarse entre 15 y 20 millones de euros cada año, al beneficiarse de una rebaja sustancial en la presión fiscal sobre los costes brutos de los jugadores de su plantilla.

Equidad tributaria

El ente foral vizcaíno, apuntan expertos en política fiscal, estaría distorsionando el actual espacio armonizado en los tres territorios. No todos competirían en las mismas condiciones. En este sentido defienden una equiparación tributaria para seguir compitiendo con las mismas reglas. Apuntan además que, más allá del aspecto deportivo, la desarmonización como es obvio tendría connotaciones en el reparto de ingresos entre las diputaciones, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos. No se entiende que la decisión haya sido adoptada unilateralmente y sin ser presentado ni debatido previamente en el Órgano de Coordinación Tributaria, encargado de mantener la armonía fiscal en los tres territorios, aunque desde la Hacienda vizcaína dicen que sí se informó.

Expertos advierten sobre una posible desarmonización fiscal con el nuevo decreto

La Hacienda de Bizkaia defiende que el cambio normativo no se ha hecho pensando «en unos contribuyentes concretos, sino con carácter general» y que en realidad el objetivo es atraer a gestores de fondos de inversión en capital riesgo. Los mismos expertos en política fiscal consultados por este periódico admiten que pueda haber lagunas en la normativa que permitan que Gipuzkoa, Bizkaia y Araba tengan impuestos distintos, pero otra, bien diferente, es que sus consecuencias sean inocuas. De hecho, es en este punto donde surgen los verdaderos problemas. ¿Cuándo? En el momento de hacer cuentas de lo recaudado. Es decir, en la reunión que cada febrero realiza el Consejo Vasco de Finanzas, donde Gobierno Vasco y diputaciones regulan los flujos financieros.

Ante esta decisión del ente foral vizcaíno se han sucedido las críticas de los partidos de la oposición en Bizkaia y también en Araba, donde reclaman una norma fiscal igual para el Alavés y el Baskonia.

En Gipuzkoa, la portavoz del Ejecutivo, la jeltzale Eider Mendoza, se ha apresurado a tratar de cerrar el debate. Defiende que su normativa fiscal, en su redacción actual, «responde bien a las necesidades y a las demandas de la sociedad guipuzcoana». Su socio de gobierno, el PSE, comparte la decisión de no tocar la normativa fiscal y pone la pelota en el tejado del PNV. «El problema lo tiene el PNV con Bizkaia», apuntan fuentes socialistas. «Si el PNV en Bizkaia quiere introducir algún cambio debería llevarlo a la mesa en la que se discuten los pactos sobre fiscalidad. Tenemos una posición idéntica para los tres territorios y somos partidarios de que, en todo caso, los cambios se dejen para ser analizados en 2020, como estaba previsto».