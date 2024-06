La prioridad corre por la banda

Gaizka Lasa San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 6 de junio 2024, 06:59 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

No siempre los focos del debate instalado en el entorno apuntan hacia la misma dirección en la que trabaja la cúpula deportiva del club. En la grada no se habla de otra cosa. Falta gol. Los delanteros no han funcionado. Conclusión, hay que fichar un '9'. La secuencia está en la calle, no tanto en el despacho de Roberto Olabe. En su comparecencia del martes incidió en la explicación sobre el complejo sistema que contribuye a que el ataque desemboque en ocasiones y goles. Y en ese engranaje, pudiera ser que la pieza a solicitar no fuera un delantero sino más bien un futbolista de banda. En esa tesis está la dirección deportiva. «Uno de los desafíos que tenemos es alimentar el juego de las últimas posiciones. Tenemos que encontrar los especialistas en esa alimentación», Olabe dixit.

El club no descarta incorporar un punta y ya maneja diversas opciones por si llega el día en el que tiene que acometer una operación, pero a día de hoy, con la actual confección de la plantilla con contrato en vigor, la prioridad pasa por acudir al mercado a por un perfil que juegue por fuera. Las características de los recursos con los que cuenta hoy Imanol y las posiciones donde el míster considera que puede explotarlos deparan un mapa de calor del terreno de juego donde la banda es el sector a reforzar.

En estos momentos, Kubo, por la derecha, y Barrenetxea, por la izquierda, junto con Becker, que puede actuar desde ambos flancos, son los únicos extremos puros del primer equipo y la Real busca complementar la demarcación con otro jugador. Influye en el diagnóstico la percepción de que Zakharyan atesora mayores aptitudes para actuar por dentro o, al menos, no presenta cualidades específicas de la posición exterior. Pero sobre todo pesa en la decisión el cambio de rol atribuido a Oyarzabal.

El capitán es, por encima de todo, un futbolista polivalente capaz de rendir a un alto nivel desde distintas posiciones. «Amamos ese tipo de jugador que es Mikel que nos puede dar cosas diferentes», sostuvo Olabe. Pero también es ese atacante con olfato que ha marcado 14 goles y que presenta hoy por hoy las mayores cotas de eficacia y acierto en área contraria. Encabeza, con cierta distancia, la jerarquía de delanteros de la plantilla por delante de Sadiq y Carlos Fernández, los otros dos con contrato. André Silva no entra ya en la ecuación. Si a eso se añade el requerimiento defensivo propio de la posición, el '10' refuerza su candidatura. Ya lo dijo Olabe: «Hace mucho que no tenemos un jugador que marca 25 goles. Para nosotras el punta tiene que ver mucho con la armonía defensiva».

La llegada de un extremo ofensivo permitiría doblar cada posición por fuera –dos jugadores para actuar por la izquierda y dos para hacerlo por la derecha– y dotar al staff de alternativas a la hora de elegir la manera de atacar. Las bajas puntuales de Barrenetxea o Kubo han impedido esta temporada a Imanol plantear partidos para desbordar por fuera. Becker ha ampliado las posibilidades en la recta final de curso y ahora la idea es poder apuntalar un cuarteto de garantías para que la opción final sobre el modo de ir a por el rival depende de una decisión técnica más que de la disponibilidad de recursos.

Se da también la circunstancia de que los actuales atacantes de banda son reconvertibles en delanteros en la apuesta por un dibujo de 1-4-4-2. Tanto Kubo, como Barrenetxea o Becker saben ejercer de segundo punta acompañados por una referencia como Oyarzabal, Sadiq o Carlos Fernández. El salto en la dirección contraria resulta más costoso, al menos en el caso del nigeriano y el sevillano. El capitán es el comodín total.

Por último, el perfil del lateral izquierdo que va a llegar seguro también influirá en ese otro refuerzo de banda a incorporar. La conexión entre ellos se antoja clave para el proyecto de la nueva plantilla.