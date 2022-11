Los primeros aficionados del Manchester United ya están en Donostia

Las espadas ya están en todo lo alto. Real Sociedad y Manchester United se enfrentan este jueves (18.45 horas) en Anoeta en la última jornada de la fase de grupos de la Europa League, y lo hacen ambos con posibilidades de terminar primeros y avanzar directamente a los octavos de final. El ambiente en el estadio txuri-urdin va a ser uno de esos que no se olvidan nunca, porque la previsión es que haya un lleno absoluto en el coliseo donostiarra.

De los cerca de 39.000 espectadores que van a abarrotar Anoeta 2.000 van a ser 'diablos rojos' que animarán en busca de un triunfo visitante. Los primeros en desembarcar en Donostia ya se han dejado sentir esta tarde en el Centro de Donostia, donde se ha podido ver a varios de ellos en zonas como el Boulevard, la Parte Vieja o el Paseo de La Concha. La mayoría viene con ganas de pasarlo bien y de beber cerveza, como no podía ser de otra manera.

También se espera que haya otros mil seguidores más del Manchester United en Donostia, pero este millar no podrá asistir al partido porque no tiene entradas garantizadas. A pesar de la fama con la que cuentan las aficiones de los equipos ingleses, no se esperan incidentes. Con todo, desde el Gobierno Vasco han organizado un amplio dispositivo policial junto a la Ertzaintza para que la fiesta trascurra sin sobresaltos.