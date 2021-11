La Real Sociedad se cruzará en esta nueva edición de la Copa del Rey contra el equipo que, al menos por el nombre, más llamaba la atención. Se trata del Panadería Pulido San Mateo. Un club humilde de Gran Canaria, con poco más de treinta años de historia, que se formó gracias a la apuesta del padre del actual dueño de la empresa que le da nombre: la panadería Pulido.

Si bien en verano el Panadería Pulido San Mateo estaba celebrando el ascenso a Segunda RFEF (antigua Tercera División), el destino le ha llevado a cruzarse con la Real Sociedad en la Copa del Rey. Un reciente campeón del torneo, de la máxima categoría nacional y con historia en la competición. Un club que cuando los Arconada, Gorriz, Ufarte y compañía levantaban la Copa de 1987 en La Romareda, todavía ni existía.

En 1993, un pequeño grupo de amigos se conjugaron para llevar a cabo la creación de un club de fútbol. Un proyecto amateur para intentar disfrutar de un deporte poco arraigado en la isla, donde la lucha canaria era el más practicado. Gracias a la aportación de ese grupo, y a la ayuda del Ayuntamiento, lograron crear las primeras instalaciones. Con el tiempo se fueron añadiendo categorías, hasta crear una escuela de fútbol. Entre ese pequeño grupo fundador del club estaba el padre del actual gerente de la panadería Pulido. Precisamente por su aportación en la idea y a nivel financiero fue el primer patrocinador del club. Una relación que se mantiene hasta el día de hoy.

Un año de ensueño

El grupo canario en el que compitió la temporada pasada el Panadería Pulido San Mateo fue uno de los más reñidos de la Tercera División. El club isleño consiguió entrar en el grupo de ascenso en segundo puesto y logró consolidarlo con el ascenso a Segunda RFEF por primera vez en su historia. Una hazaña a la que hay que darle todavía más reconocimiento teniendo en cuenta que se trata de la localidad más pequeña con representación en la cuarta categoría del fútbol. Vega de San Mateo cuenta con, únicamente, 7.500 habitantes.

Un ascenso que ya consideraron un sueño en su momento, pero del que no se quieren despertar. Sin embargo, en estos momentos, militando en el cuarto grupo de la Segunda RFEF, los resultados no están siendo muy favorables. Actualmente ocupan la penúltima posición de la tabla con solo cuatro puntos en los once partidos disputados hasta el momento. Y la salvación parece estar muy lejos pese a que la temporada no ha hecho más que empezar. A día de hoy es el Vélez quien marca esa línea de salvación con 13 puntos. Una diferencia que, pese a un giro radical en los acontecimiento, parece difícil que pueda revertirse. Por el momento no han conseguido ninguna victoria de los once primeros partidos disputados.