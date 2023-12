Primera derrota de la temporada del Sanse

DV Domingo, 3 de diciembre 2023, 22:47 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Sanse consumó este domingo su primera derrota de la temporada ante la Ponferradina (1-2) en Zubieta en un partido que se puso pronto cuesta arriba para los txuri-urdin con los goles de Ernesto y Llonch en sendos córners. Los potrillos recortaron distancias antes del descanso gracias a un tanto de Martín, que volvía de disputar el Mundial Sub-17. El central no perdonó y remató con todo una falta lateral botada por Goti. A la vuelta de vestuarios el conjunto entrenado por Sergio Francisco apretó e incluso llegó a dominar el encuentro, pero no supo traducir su superioridad en ocasiones claras de gol y no pudo culminar la remontada. Con la derrota de este domingo el Sanse dice adiós al liderato, que buscará recuperar ante el Fuenlabrada.

Buen triunfo del C Por otra parte, la Real C se impuso por 2-0 a la UD Logroñés, con goles de Gibelalde eta Mariezkurrena. El tercer equipo suma su cuarta victoria en Zubieta en siete partidos, donde solo ha perdido dos.