Los resultados dicen que en otro club ya hubieran destituido a Xabi Alonso hace varias semanas, pero la Real confía en él y él confía en su equipo. Dejando a un lado las hipótesis, la única realidad es que las derrotas se están originando por mínimos detalles defensivos. Es por ello que el tolosarra va a poner sobre la mesa un nuevo estilo, veremos si también nuevo esquema, para intentar remontar un vuelo en el que todavía, tal y como marca la tabla, hay vida y esperanza.

Seguro que el Estadio de Gran Canaria no es el mejor escenario para hacerlo, pero las jornadas pasan, cada vez el margen para el final es menor y no pueden permitir escapar más puntos. Menos siendo tan superior, en ocasiones, que el rival. El míster volverá a disponer de un once de garantías, ya que el primer equipo descansa este fin de semana. Clemente y Jonathan podrían tener sus primeros minutos, al igual que el recuperado lateral derecho Sola.

Los pío-pío estrenan nuevo técnico, García Pimienta, tras la destitución de Pepe Mel, con el que esperan reencontrarse para agarrarse al play-off que tienen a tres puntos. Jesé y Viera son las principales amenazas de un equipo en el que también milita el exrealista Raúl Navas, indiscutible en la zaga a sus 33 años.