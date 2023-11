El presidente del Sevilla, Pepe Castro, bajó a los vestuarios de Anoeta: «Eso no es roja hombre»

La misma semana en la que el presidente del Comité Técnico Arbitral, Medina Cantalejo, sacaba pecho del «gran nivel» de los árbitros en lo que llevamos de temporada, un par de polémicas en la jornada liguera han puesto de nuevo bajo el foco al colectivo y han provocado el enfado de varios equipos, entre ellos el Sevilla mediante su presidente Pepe Castro tras medirse a la Real Sociedad.

La jugada que ha enfadado al club hispalense se refiere a la entrada de Sergio Ramos sobre Brais Méndez que terminó con la expulsión por roja directa del central del Sevilla y la posterior tarjeta roja directa a Jesús Navas por protestar. Esta última no tiene discusión porque las imágenes claramente mostraron al defensa llevarse la mano a la cara diciéndole al árbitro asistente «tenéis mucha cara», tal y como refleja el acta del partido: «golpearse el rostro con la palma de la mano en repetidas ocasiones en señal de protesta».

Sí que ha suscitado más dudas la acción de Sergio Ramos, que además de tocar y robar el balón a Brais Méndez impacta su planta del pie con la pierna del gallego en la frontera del área, pero fuera. Ortiz Arias, guiado por el asistente de banda, pitó falta unos segundos más tarde y le enseñó la amarilla, lo que acarreaba la roja por doble tarjeta. Sin embargo, el árbitro, tras consultarlo en el VAR y ver en un los fotogramas lo que parecía una entrada violenta, se decidió por la roja directa ante la sorpresa de Sergio Ramos.

¡EXPULSIÓN a @SergioRamos! 🔴 El camero no se lo puede creer 👀



La acción por la que el colegiado acudió al VAR para anular la amarilla a Ramos y mostrarle la roja directa#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/CtOr7t0AQ3 — DAZN España (@DAZN_ES) November 26, 2023

El acta refleja que la razón de la expulsión es «hacer una entrada a un contrario en la disputa del balón golpeándole con lo tacos en la pierna haciendo uso de fuerza excesiva». Sucedió en el minuto 88 y Pepe Castro, presidente del Sevilla, no tardó mucho en abandonar el palco que compartía con Jokin Aperribay, bajar a los pisos inferiores del Reale Arena y esperar al equipo arbitral en el túnel de vestuarios.

Ortiz Arias reflejó en el acta que «una vez finalizado el encuentro y mientras me dirigía a mi vestuario, el presidente del Sevilla se encontraba en el túnel de vestuarios esperándonos y se dirigió al equipo arbitral al grito en los siguientes términos: 'luego vosotros pedís respeto. Qué has ido a verla y todo -en referencia a la revisión del VAR-, eso no es roja hombre. Que nos estamos jugando todas mucho, no solo vosotros».

Precisamente Medina Cantalejo transmitió la semana pasada que los árbitros podrían recibir a los entrenadores, no a los presidentes, en los vestuarios para explicar sus decisiones y aclararlas siempre que se dirigieran con respeto. No ha sido este el caso.

La gran polémica del fin de semana

El penalti y la expulsión del defensor del Racing Ferrol frente al CD Leganés...



Comenta tu opinión sobre el nivel de arbitraje en España...pic.twitter.com/KzGxmQniux — Mundo Segunda (@MundoSegunda_) November 26, 2023

Sin embargo, la jugada que más polémica e incluso cachondeo ha levantado ha sido en Segunda División, entre el Leganés y el Rácing de Ferrol. Los gallegos ganaban 0-2 en el minuto 20 de la primera parte cuando el defensa ferrolano pasó atrás a su portero y en el movimiento de la pierna toca ligeramente al delantero contrario, que se tira y logra pescar la tarjeta roja del rival y el penalti a favor.