Real Sociedad El presidente del Athletic considera que Remiro «comete un error gravísimo» al fichar por la Real Sociedad Aitor Elizegi asegura que la decisión del guardameta «deportivamente no es inteligente» DV Lunes, 3 junio 2019, 16:13

El presidente del Athletic del Club, Aitor Elizegi, considera que Álex Remiro, futuro portero de la Real Sociedad, «comete un error gravísimo» por no haber vestido la camiseta rojiblanca y haber optado por la txuri-urdin. «Creo que deportivamente su decisión no es inteligente», insiste.

En una entrevista en el periódico El Correo, Elizegi habla del caso Remiro, que no ha llegado a debutar con el club de Ibaigane y que la próxima temporada defenderá la portería de la Real Sociedad. ¿Cuál es ese error? Le pregunta el periodista que firma la entrevista. «No disfrutar del número 1 de la portería del Athletic. Yo me hubiera puesta la zamarra antes de abandonar el club. Primero hubiera defendido la portería del Athletic y luego hubiese exigido. Alguno le recomendó hacer el trayecto de otra manera», explica.

Remiro disfruta ahora de sus vacaciones a la espera de que se oficialice su llegada a la Real Sociedad. Elizegi reconoce que cuando llegó a la presidencia del Athletic hablaron con «Álex para saber qué sensaciones había. Tenía decidida la distancia entre él y el Athletic. No hemos conseguido avanzar un metro. Creo que deportivamente su decisión no es inteligente. Eso no quita que haya sido un jugador que ha sabido estar con sus compañeros y al cien por cien en los entrenamientos. Las relaciones entre el profesional y la entidad han sido exquisitas. Que sea una decisión tomada antes de nosotros no es óbice para decir que no hemos sido capaces de recortar la distancia entre Remiro y el Athletic. Había un socavón que no hemos podido salvar», concluye.