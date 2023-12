El presidente del Antiguoko atiza a la Real: «Captan talento de forma muy agresiva; es más fácil triunfar en el Athletic»

El Antiguoko, uno de los principales clubes de fútbol formativo en San Sebastián y por ende en Gipuzkoa, firmó en 2020 un convenio con el Athletic Club. El acuerdo, que se externderá hasta al menos 2030, no sentó nada bien al fútbol guipuzcoano y tampoco a la Real Sociedad. Su presidente, Edorta Salegi, selló entonces, en plena pandemia, el acuerdo con una foto junto al presidente del club rojiblanco, Aitor Elizegi, en un movimiento que, tres años más tarde, sigue poniendo en valor y que utiliza para atizar sin reparos a la Real Sociedad y a su labor de cantera con los clubes del territorio. «La Real capta talento de forma agresiva», defiende el presidente del Antiguoko.

Salegi ha ofrecido una entrevista sin pelos en la lengua en Relevo, que seguro que no ha gustado en las oficinas de Anoeta ni entre los seguidores txuri-urdin. «La Real capta talento de una forma muy agresiva. Es verdad que este año se han llevado a ocho chicos y chicas, pero habría que saber cuántos de ellos continúan a final de año y cuántos acaban en otros equipos», defiende en esas palabras públicas. «Si lo hace de esta manera, al menos con nosotros, es porque no quieren que estos jugadores acaben en el Athletic», añade.

«La Real no valoró al Antiguoko. Ellos se llevaban a ocho jugadores de nuestras filas un verano, y por su parte no llegaban ni la mitad. Nosotros en Donostia no tenemos una fábrica de jugadores, no podemos sustituir esas marchas por arte de magia», se muestra crítico el presidente del Antiguoko. «Venía desde hacía tiempo diciéndole a Jokin Aperribay que no estábamos a gusto, que no nos sentíamos valorados. Trataban mejor al Real Unión, por ejemplo. Que tiene mucha historia, pero de la historia no se come. ¿Y cuántos jugadores han aportado últimamente desde Irun a la Real Sociedad en comparación con nosotros?», se queja Salegi, poniendo sobre la mesa también el acuerdo que en las últimas semanas han firmado los de Irun con el Aston Villa.

«Me gusta mucho la filosofía del Athletic»

Por todas estas razones y por la metodología con la que trabaja el Athletic Club, Salegi considera acertada la decisión de haber firmado un convenio con los rojiblancos y se confiesa «contento». «La calidad de trabajo es mayor. Cuando tienes grandes recursos puedes trabajar mejor, y este convenio nos los aporta», apunta, y se muestra seguidor de la fisolofía de los de Bilbao. «Me gusta mucho la filosofía que tienen, porque es muy difícil de mantener y aún así lo consiguen. Evidentemente, al tener contrato con el Athletic, preferimos que vayan allí (nuestros jugadores), pero también porque tienen más oportunidades de mantenerse en el tiempo. Es más fácil triunfar allí».