Rueda de prensa «El presi me dijo que quería una hermanita para alguna Copa y en este 2021 ya la tiene» Imanol Alguacil entiende que el año «no ha podido ser mejor» pero también añade que «del pasado no se vive y este equipo siempre quiere más»

Imanol Alguacil llegó varios minutos tarde a la rueda de prensa, pero con la máxima ilusión y cercanía. Como siempre. El oriotarra y la Real disputan mañana el último partido de un 2021 «que no ha podido ser mejor, aunque siempre queremos mejorar y si ganamos al Villarreal será perfecto. Estamos con una ilusión tremenda», arrancó. El entrenador hizo balance. «Ha sido especial por lo que ha sucedido, llevábamos 32 años sin ganar un título y lo hemos conseguido. Cuando firmé el presi me dijo que quería una hermanita para alguna de las copas y en este 2021 ya la tiene», sonrió. Eso sí, Imanol nunca descansa. «Lo llevo bien, Pablo Marañón, nuestro utillero, siempre me dice a ver si llego a navidades y parece que llego. Con 29 puntos, pero queremos más».

Para el encuentro de mañana Imanol tiene a todos sus jugadores disponibles salvo Monreal y Carlos Fernández. «Os lo dije que íbamos a tener un tramo que tuviéramos a todos y otros equipos tendrían muchas bajas. Ya ha llegado. Ahora estamos todos. No es que Imanol entrene fuerte ni nada de eso, es fútbol de élite». Incluso podría alinear de inicio a Silva y Merino. «Sin el equipo Silva y Merino son peores. Con ellos también hemos perdido y ahora no voy a sacar pecho por que estén disponibles». El técnico tendrá que hacer un descarte para mañana.

Sobre el rival de mañana, el Villarreal de Emery, avisó de que «llegan en un gran momento, la vuelta de Gerard Moreno les da un plus y si analizas su plantilla es de Champions. Pero ya veis donde están, los que pretendían al inicio era pelear por la Champions y ahora tienen 19 puntos aunque con un partido menos. Vamos a ver si podemos terminar bien el año porque al final ellos no tengo dudas de que van a estar arriba», afirmó.

Enfrente tendrá a un viejo conocido como Unai Emery, al que le tiene «un grandísimo respeto, a él y a Imanol (por Idiakez). Es un honor enfrentarme a él porque es un referente, así lo dice su carrera como entrenador. Pero mañana no hay amigos, hay enemigos. Somos dos buenos equipos», reconoció.

La charla a los jugadores del Zamora

El entrenador quiso explicar el detalle que tuvo con los jugadores del Zamora. Su charla en el vestuario se ha hecho viral en las redes. «Ya os lo he dicho, nunca preparo las ruedas de prensa, ya lo saben tanto Jon Ander como Luis (trabajadores de prensa), en los primeros partidos me pasaban algunas preguntas que podían ser y al segundo ya no me las pasaban. Nunca preparo las ruedas de prensa ni las charlas». Explicó el motivo de la charla al conjunto castellano. «Hablando con su entrenador le dije que quería saludar a Dieguito que se lesionó, pero estaba en el hospital. Así que entré de manera espontánea al vestuario para saludarles y darles la enhorabuena, pero no sabía qué les iba a decir, me salió así y ha tenido repercusión. Pero es la primera vez que lo hago, aunque se lo merecían», añadió.

Por último, a Imanol le preguntaron por la situación actual de la Liga, con positivos por Covid en el Athletic, brote en el Madrid y casos en el Valencia. «Les insisto a los jugadores y les echo broncas, creo que estamos haciendo las cosas muy bien y tenemos suerte de que no ha caído nadie. Es una pena porque parecía que estaba mejorando. Tengo que agradecer a los jugadores y al staff todo el trabajo porque lo llevamos seriamente. A ver si ahora en las vacaciones nos seguimos todos cuidando porque para el próximo año va a haber un nuevo protocolo», apostilló.