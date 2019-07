Real Sociedad Las puertas de la Aitor Zabaleta abren mañana a las 11.30 horas Isak será uno de los protagonistas en la fiesta de los nuevos fichajes en Anoeta. / ARIZMENDI La Real presenta a sus cinco fichajes y a los canteranos que suben al primer equipo en un acto novedoso en Anoeta A.V SAN SEBASTIÁN. Sábado, 6 julio 2019, 08:14

Todo está listo para que el Estadio de Anoeta acoja mañana una fiesta sin precedentes. La Real Sociedad va a presentar en sociedad a sus nuevos fichajes (Modibo Sagnan, Alejandro Remiro, Alexander Isak, Cristian 'Portu', Martin Odegaard) y a los canteranos que suben al primer equipo (Ander Guevara, Robin Le Normand y Aihen Muñoz), con la excepción de Ander Barrenetxea, en Madrid con la selección Sub-19. Ocho, de una tacada. Como nunca antes ha hecho la Real. La fotografía de los jugadores con la grada llena a su espalda podría ser portada en el fútbol de LaLiga.

Será en la zona de la grada Aitor Zabaleta. Las puertas 15 y 16 se abrirán a las 11.30 horas para que los aficionados tengan tiempo de acomodarse antes de que los jugadores asomen en el terreno de juego media hora más tarde. Lo harán de uno en uno. El speaker irá anunciando los nombres de los integrantes de la Real que están llamados a hacer las delicias de los aficionados.

La Real Sociedad quiere que la cosa no quede ahí y repartirá varios regalos a los realistas que se acerquen a un acto que será también para los no socios. No será necesario presentar el carné de abonado, la fiesta es abierta a quien tenga su corazón txuri-urdin y también a las decenas de jóvenes futbolistas de la Donosti Cup que a esas horas estarán merodeando ya por el entorno de Anoeta recogiendo las acreditaciones para participar en el torneo de fútbol base.

Uso del transporte público

La Real recomienda el uso del transporte público ante la alta afluencia de aficionados que se espera . Hay que tener en cuenta que la zona deportiva de Anoeta está tomada por la Donosti Cup y que siguen en marcha los trabajos de remodelación del estadio en la zona de la nueva tribuna norte y en la principal, la más próxima al Atano III. El club recuerda que el aparcamiento de Illunbe estará habilitado para las personas que quieran acercarse con sus vehículos.

No se especifica la duración que puede tener este acto de presentación. Se da por hecho que los jugadores dirigirán algunas palabras a los aficionados que se acerquen. En las últimas horas, Portu y Sagnan, entre otros, han animado a los realistas a acercarse a Anoeta a través de las plataformas que maneja al club.

Para hacer esta fiesta aún más especial, la Real quiere que dos aficionados vivan una experiencia inolvidable: la oportunidad de estar con los jugadores en el césped compartiendo el momento. Para ello, los interesados habrán tenido que escanear el código QR de la equipación de la próxima temporada.

La presentación de Anoeta tendrá tres atracciones para amenizar el evento. Se dispondrá de un bar en la Fan Zone del fondo Sur para todos los asistentes que quieran refrescarse y antes y después del acto. Habrá además un punto de información al socio para toda la gente que quiera unirse al club esta nueva temporada y conseguir un asiento en Anoeta durante el curso. Por último, se podrán adquirir las nuevas camisetas y el merchandising del club en los puntos de venta físicos que se facilitarán a los txuri urdines que quieran conseguir la nueva equipación.