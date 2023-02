«No me preocupa, mantener el nivel era complicado»

Triste y enfadado a partes iguales, Imanol dio la cara frente a los medios de comunicación. La derrota no fue ninguna sorpresa. «Ayer -por el viernes- lo dije, pese a que el Valencia no estaba en su mejor momento, ha demostrado que tenía nivel, buenos jugadores y no es nada nuevo. Los últimos dos partidos no hemos hecho un gran encuentro. Ellos han acertado en el área y nosotros no. Ahí se ha decidido. Tenemos que seguir trabajando», comentó en primera instancia.

Mestalla apretó mucho en busca del primer triunfo después de encadenar seis derrotas consecutivas y estando en penúltima posición. El oriotarra volvió a insistir en que no era casualidad su victoria. «Le han visto las orejas al lobo y está claro que el aficionado sabía lo que tenía que hacer, con su entrenador a la cabeza. No me sorprende. Habéis visto la actitud defensiva de todo el equipo, enchufados, aunque nosotros también», recalcó antes de continuar. «Ha sido un partido disputado y muy igualado y ellos pese a generar poco han encontrado el gol y eso es de lo que se trata en este deporte. Ha sido un partido igualado, no me ha sorprendido para nada. Tiene una gran plantilla», insistió. Cuando le preguntaron por la tímida actuación de Kubo, él respondió sencillo y al pie. «Take no ha funcionado porque el resto no lo ha hecho. En este equipo necesito que estén todos bien. Si el nivel de todo el equipo baja, el individual también». Aun así, valoró el trabajo del cuadro de Baraja. «El rival ha hecho un gran trabajo defensivo y no nos han permitido hacer nuestro fútbol. No es cuestión de juego ni actitud, hay que igualar la intensidad y estar bien con balón y cuando había que ser preciso hemos fallado y ellos no». Sobre la situación actual, «no me preocupa», confirmó. «Entendía que el nivel que estaba dando el equipo era complicado de mantenerlo, algunos llevan mostrando ese nivel alto durante gran parte del año y ese bajón iba a llegar y ha coincidido con algunas lesiones. No era normal donde estábamos, muy por encima del rendimiento de esta plantilla».