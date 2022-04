Las matemáticas, exigentes y conservadoras, no permiten cantar victoria, pero las cuentas de la lechera empiezan a cuadrar. A falta de cinco jornadas, ese momento en el que oficialmente ya se puede sacar la calculadora, a la Real le pueden bastar seis puntos para sellar el billete continental. Dos victorias del conjunto txuri-urdin –o un triunfo y tres empates– obligarían al Athletic a ganar los cinco encuentros que le restan –con rivales como Atlético y Sevilla por medio–, para desbancar a los de Imanol de los siete primeros puestos y, por tanto, de una competición europea, ya sea Europa League o Conference.

Partiendo de la premisa de la validez de los seis puntos, un vistazo al retrovisor arroja tranquilidad. La historia confirma que alcanzar esa cifra es un objetivo asequible. Lo ha hecho la Real durante los últimos quince años. Dicho de otro modo, la última vez que no llegó a sumar seis puntos en las últimas cinco jornadas se remonta a la campaña 2005/06, con José Mari Bakero en el banquillo en esa recta final de campeonato después de haber empezado con José Mari Amorrortu y haber seguido con Gonzalo Arconada hasta la incorporación del de Goizueta en la jornada 30 con la nave ya a la deriva. Aquel curso, en los últimos cinco partidos el equipo sumó cinco puntos contra Villarreal (victoria 0-2), Sevilla (derrota 1-2), Cádiz (2-2), Celta (2-2) y Espanyol (derrota 1-0).

Temporada 2020/21 (9 puntos)

Huesca-Real Sociedad 1-0

Real Sociedad-Elche 2-0

Atlético-Real Sociedad 2-1

Real Sociedad-Valladolid 4-1

Osasuna-Real Sociedad 0-1

Temporada 2019/20 (6 puntos)

Levante-Real Sociedad 1-1

Real Sociedad-Granada 2-3

Villarreal-Real Sociedad 1-2

Real Sociedad-Sevilla 0-0

Atlético-Real Sociedad 1-1

Temporada 2018/19 (9 puntos)

Real Sociedad-Villarreal 0-1

Real Sociedad-Getafe 2-1

Alavés-Real Sociedad 0-1

Real Sociedad-Real Madrid 3-1

Espanyol-Real Sociedad 2-0

Temporada 2017/18 (6 puntos)

Málaga-Real Sociedad 2-0

Real Sociedad-Athletic 3-1

Sevilla-Real Sociedad 1-0

Real Sociedad-Leganés 3-2

Barcelona-Real Sociedad 1-0

Temporada 2016/17 (9 puntos)

Valencia-Real Sociedad 2-3

Real Sociedad-Granada 2-1

Sevilla-Real Sociedad 1-1

Real Sociedad-Málaga 2-2

Celta-Real Sociedad 2-2

Desde entonces, la media obtenida por los realistas en las cinco últimas jornadas ligueras, incluyendo los tres años en Segunda División, asciende a 7,6 puntos, es decir, exactamente la mitad de los quince en juego. En las últimas cuatro campañas –por acercar la serie en el tiempo y tomar como referencia las temporadas de Imanol como técnico del primer equipo– ha habido dos años de seis puntos y otros dos de nueve.

Se han cruzado rivales de todo tipo y no siempre las quinielas se han cumplido. Lo que también demuestra la historia es que no hay puntos más factibles que otros. Que la teoría no se cumple. El año pasado, sin ir más lejos, a estas alturas los realzales ya sumaban de antemano los tres puntos que había en juego en el Alcoraz y, sin embargo, el Huesca ganó a una Real con ambiciones europeas 1-0 para arrancar la serie de los últimos cinco partidos. El caso se parece demasiado al del choque de este domingo en Vallecas.

Hace dos temporadas, la lógica saltó por los aires cuando los compromisos más complicados a priori en esa recta final eran los de La Cerámica y el Wanda Metropolitano. La Real ganó 1-2 al Villarreal y empató 1-1 contra el Atlético. En cambio, esos puntos que estaban ganados antes de jugar, contra el Granada en el Reale Arena, se esfumaron con un 2-3 a favor del conjunto nazarí. Así, la ruptura de pronósticos se ha repetido año tras año. En la 2019/20 se ganó contra el Real Madrid (3-1) y se perdió contra el Espanyol (2-0). Un año antes se perdió en Málaga (2-0) y se ganó al Athletic (3-1) y en la 2016/17 se consiguió en Mestalla (2-3) lo que no se pudo en casa contra el Málaga (2-2).

Cuanto antes, mejor

Fuera de un modo u otro, la media siempre ha superado los seis puntos de quince que ahora parecen la cantidad mínima para garantizarse el billete europeo. Pero, ¿quién se atreve hoy a asegurar que los puntos contra el Rayo de este domingo son más asequibles que los que habrá en juego en Villarreal o contra el Atlético en Anoeta? Lo cierto es que el calendario depara un final comprometido a la Real, lo que hace más recomendable sumar cuanto antes para no conducir al aficionado a un desenlace de infarto. De momento, no solo el juego avala las opciones europeas. La estadística está a favor del club txuri-urdin.