Precaución en la Real tras las vacaciones para que el Covid no se cuele en Zubieta El nuevo y estricto protocolo de LaLiga obliga a que todos los equipos se tengan que realizar alrededor de 60 test de antígenos al día

La Real Sociedad vuelve este lunes al trabajo en Zubieta con precaución y aplicando el nuevo y estricto protocolo de LaLiga. La plantilla, el staff técnico y todo el personal cercano a los futbolistas se tendrán que realizar test diario de antígenos como medida preventiva.

El equipo vuelve a ejercitarse esta mañana (11.00 horas) y todos tendrán que dar negativo en una prueba PCR para poder acudir al entrenamiento. Así las cosas, la precaución es máxima en Zubieta, toda vez que el equipo disfrutó hasta ayer de ocho días de vacaciones. Muchos, como es el caso de Illarramendi y Ryan, han cruzado el charco para disfrutar en Nueva York y Australia, mientras que otros como Zubeldia, Guridi, Merino o Le Normand han cogido aviones para celebrar la Navidad. El club dio a conocer ayer el plan de trabajo. Hoy, mañana, el miércoles y el viernes se ejercitarán a las 11.00 horas mientras que la última sesión antes del duelo ante el Alavés será a las 12.00 horas. La plantilla descansará el jueves y todas las sesiones serán a puerta cerrada.

El virus, y en la Real tocan madera, hace meses que no se cuela entre los integrantes de la primera plantilla. Salvo algún posible caso en verano, que en todo caso no ha sido hecho público, el último en pasar el virus ha sido Igor Zubeldia. El azkoitiarra no pudo disputar el último encuentro de la pasada liga ante Osasuna el mes de mayo tras dar positivo en una prueba PCR. Desde entonces, son más de siete meses sin sorpresas desagradables.

Todo lo contrario en varios de los equipos de LaLiga. Durante las últimas semanas se han dado 23 positivos en siete equipos distintos. El virus ha entrado en las plantillas del Alavés, Athletic, Betis, Celta, Levante, Osasuna y Real Madrid –nueve casos– mientras que en el Lugo, equipo de Segunda, se han dado 23 positivos siendo quince de ellos jugadores.