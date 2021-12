Portu: «Es una derrota dura»

Cristian Portu ha calificado de «dura» la derrota que ha encajado este domingo la Real Sociedad en su visita al Benito Villamarín, si bien ha dejado entrever que el resultado abultado de 4-0 no explica el partido que ha realizado el conjunto txuri-urdin. «En la primera parte hemos estado mucho mejor que ellos. En una jugada en la que sabíamos que nos iban a buscar la espalda se han llevado un premio que ninguno de los dos habíamos merecido, pero el equipo ha sabido darle la vuelta a la situación», ha reconocido al finalizar el choque en los micrófonos de Movistar.

El atacante murciano, que ha gozado de varias ocasiones de gol en los primeros 45 minutos, ha reconocido que después del primer tanto de Álex Moreno la Real ha jugado «unos minutos espectaculares, llegando por fuera y por dentro. Hemos creado ocasiones como para empatar el partido. Me voy muy jodido por esa parte, solo queda darle la vuelta». Asimismo, Portu ha incidido en la efectividad que ha mostrado el cuadro que dirige Mauricio Pellegrini, recalcando que «las ocasiones que han llegado han sido gol».

El futbolista txuri-urdin, dentro de venirse abajo, ha mostrado ser muy autocrítico consigo mismo. «Cuando fallamos los de arriba le damos muchas vueltas. Me exijo mucho, no soy de los que me vengo abajo», ha significado.