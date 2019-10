Rueda de prensa Portu: «Estamos deseando volver a jugar en casa, que es donde disfrutamos» Portu, durante la rueda de prensa. / Unanue El atacante de la Real Sociedad afirma que «contra el Getafe se dieron circunstancias atípicas» y explica que el equipo quiere «volver a la senda del triunfo» GAIZKA LASA Miércoles, 16 octubre 2019, 15:20

Tras el parón por partidos internacionales y tras perder en casa contra el Getafe, Cristian Portugués Portu, atacante de la Real Sociedad, ha asegurado que «ahora mismo el equipo está con muchas ganas de volver a la competición y, sobre todo, volver a jugar en casa, donde estamos disfrutando. El equipo tiene ganas de conseguir los tres puntos en casa y volver a la senda de la victoria. El partido contra el Getafe fue atípico por sus circunstancias y el equipo quiere volver a disfrutar en casa».

Sobré el hecho de no jugar el pasado fin de semana , ha afirmado que «desde el año pasado hay bastantes parones y también se necesitan porque viene bien desconectar y descansar. Creo que el equipo llega muy bien, estamos entrenando muy fuertes y concentrados».

Portu asegura que no va a cambiar en nada el hecho de llegar de dos derrotas consecutivas, en Sevilla y en casa contra el Getafe. «No hay más urgencia. El equipo se toma todos los partidos yendo al cien por cien, tratando de sacar la victoria. No hay ningún tipo de ansiedad. Vamos partido a partido. Nos lo tomamos como un partido más y el equipo saldrá al doscientos por cien».

Preguntado sobre el Betis, rival de la Real Sociedad y que llega el domingo (14.00) al Reale Arena, ha contestado que «una característica de esta Real es que se centra más en él que en los rivales. Hacemos nuestro juego y en cualquier campo y contra cualquier rival vamos a atacar, a ser ambiciosos. El Getafe hace un juego de intentar parar el partido y jugar a lo que se les de bien y el Betis es más de toque, pero nosotros nos centramos en nosotros. Nuestro juego es siempre ir a por el rival».

Pese a que no ha habido jornada de liga este fin de semana, la plantilla ha trabajado duro en Zubieta, y es que, según Portu, «una característica de Imanol es que te exprime. No te puedes relajar ni en el entreno del lunes. Es positivo porque no te deja que te despistes. Es algo muy positivo para sacarte lo máximo».

Llegan ahora cinco partidos contra rivales teóricamente asequibles, aunque portu señala que «tal y como está la liga, todo está muy igualado y es muy difícil sacar los tres puntos. En la liga española puedes ganar a cualquiera y pereder con cualquiera. Vienen cinco partidos que afrontamos para sacar el máximo de puntos posibles para estar arriba, que es lo que queremos».

El murciano fichado del Girona ha reconocido que está «muy contento de cómo me han recibido y del cariño de la gente. Quiero intentar devoler en el campo ese cariño dando el máximo de mí». Sobre las aficiones de Girona y San Sebastián, ha explicado que «en Girona cuando llegué enganchamos a mucha gente con una gran tenporada y ahora tiene una afición bastante grande. Pero cada afición es diferente. La de la Real está muy cercana. Ahora mismo alrededor del club hay un aura de ilusión, positivismo y ganas. Así nos lo transmiten. Es un acierto que el campo esté más cerca».

A pesar de que en los últimos partidos está jugando más minutos que en el inicio liguero, ha asegurado que «estoy muy satisfecho desde que vine. Un jugador se siente cómodo en grandes equipos. Es verdad que hay una gran copetencia, pero se necesita para estar arriba. Se necestia que en los entrenamientos estemos todos a tope. Es importante que haya competencia y en la Real Sociedad es brutal».