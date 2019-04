A ponerse las pilas y a jugar Desde mi banda izquierda La Real no ha sido inferior al Betis en los tres partidos de esta temporada; estamos a tiempo de entrar en Europa, pero hay que mejorar mucho ROBERTO LÓPEZ UFARTE Jueves, 4 abril 2019, 07:17

Conocemos bien al Betis esta temporada, porque nos hemos enfrentado tres veces con ellos, con dos empates en la Copa y una derrota en Liga (1-0) en el Villamarín. Para mí, la Real no ha sido inferior en ninguno de estos partidos, en los que le jugó de tú a tú y le pudo ganar cualquiera de los tres.

El equipo de Quique Setién juega desde hace tiempo con un 1-3-5-2, con dos laterales muy profundos y un centro del campo donde brillan Carvalho, Lo Celso y Canales, que está dando su mejor versión desde que le conocemos.

No me olvido de las galopadas de Tello y de Emerson por las bandas, que además lo que hacen es reforzar el centro del campo, ni de un Joaquín rejuvenecido, que entiende el fútbol mejor que nadie y mejor que nunca. Yo creo que Joaquín está en su mejor momento en lo que se refiere a entender el fútbol. También está el último en llegar, Jesé, que ha llegado con ganas de volver a ser protagonista y recuperar el tiempo perdido. Es un jugador que regatea muy bien, muy hábil con el balón y que tiene velocidad.

Espero que no sea esta vez, pero lo cierto es que el Betis lleva dieciséis años sin ganar en San Sebastián. En el último partido que ganó aquí, Joaquín, que todavía sigue dando guerra, creo que hizo un par de goles. Espero de verdad que no le demos esta vez vida alBetis en nuestro campo.

De Quique Setién qué voy a decir, si es un buen amigo. Él siempre dijo que tenía dos ídolos, Manu Sarabia y López Ufarte. Y tuve la suerte de jugar con él en el Atlético de Madrid y también nuestras partidas de ajedrez. Me parece un gran técnico y por lo que veo parece que en Sevilla está algo discutido. A mí, con independencia del resultado, me gusta lo que hace Setién en su equipo y me gusta como juega el Betis.

Por lo que se refiere a la Real, es verdad que estamos a tiempo todavía de entrar en Europa, pero para eso tenemos que mejorar mucho, lo primero en el juego. El otro día en Valladolid el equipo estuvo muy plano durante ochenta minutos en todas sus líneas.

También quiero, destacar, un par de detalles positivos, como el cabezazo de Oyarzabal en el gol. Marcó todos los tiempos a la perfección, y me recordó al gran Satrústegui. Y también la gran parada de Rulli, con el brazo tenso que, salvando todas las distancias, me recordó al gran Arconada. La parada de Rulli evitó, además, el 2-0 y con ello que se acabara el partido para la Real.

Las excusas no valen porque la Real tiene una plantilla de Primera división y esto quiere decir que todos los jugadores están capacitados para competir, pero si Imanol tuviera todos los jugadores a su disposición, sería mejor, porque las lesiones, los fallos defensivos y la falta de acierto, han lastrado mucho al equipo.