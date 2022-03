Una victoria más y ya van doce. A Imanol no le importa el lugar ni cómo lo ha conseguido, ya piensa en el siguiente. «Estamos contentos por la victoria, que ha sido merecida, y por dejar la portería a cero, pero no refuerza pese a las bajas, ya que estamos habituados a ir a jugar los partidos así», explicó. Ha visto lo que todos. «Hemos entrado bien a una primera mitad que ha estado muy igualada y nos hemos adelantado. Ese gol ha ayudado y el segundo también ha llegado», expresó el oriotarra.

No quiso restar mérito a la victoria de su equipo. «Desde fuera se ve fácil, pero hemos ganado a un equipo que está haciendo bien las cosas y estaban en un gran momento. Hemos hecho un trabajo defensivo bestial y cuando nosotros nos ponemos a jugar, lo hacemos bien», aclaró. 44 puntos y en puestos europeos, pero para el técnico «es lo que menos me importa». No especificó nada sobre posibles secuelas. «Gorosabel ha pedido el cambio a tiempo. Sin tiempo para respirar valorar como estamos y afrontar el siguiente partido sin excusas».