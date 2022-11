¿Dónde está el polvo de hadas?

No sería justo decir que la salida de Adnan Januzaj (Bruselas, Bélgica, 5 de febrero de 1995) de la Real fuera traumática. Sí que dio para innumerables debates por parte del seguidor blanquiazul. El que le veía en directo, el que le seguía por la tele, el que sacaba sus estadísticas, el que le jaleaba, el que se desesperaba... Un jugador genial que, como se suele decir, no dejaba ni deja indiferente a nadie.

Sin embargo el polvo de hadas que tiene en sus botas se ha debido de quedar a orillas del Urumea porque cerca del Guadalquivir no ha habido ni atisbo. El jugador de Molenbeek apenas contó para Julen Lopetegui y se puede decir lo mismo desde que Jorge Sampaoli cogiera las riendas del Sevilla. Ha disputado cuatro encuentros y en total suma 92 minutos entre Champions y Liga. Muy poca cosa para un jugador al que se le presume un cartel que le acerca a entrar en la convocatoria de Bélgica para el Mundial. Sin embargo, sus pocos minutos le alejan de la libreta de Roberto Martínez y no parece que vaya a acompañar a los De Bruyne, Lukaku, Courtois, Carrasco, Hazard y compañía. Catar le queda, a día de hoy, muy lejos al exjugador realista.

LAS CLAVES 92 minutos son los que ha jugado Adnan Januzaj en la presente temporada. Un partido de Liga (Rayo Vallecano) y tres de Champions (Manchester City, Copenhage y Borussia Dortmund) son sus cuatro apariciones. Mañana se hinchará a saludar a viejos amigos.

Januzaj fichó en los últimos días de mercado estival por el club sevillista y pagó cara la factura que en todo el verano no estuviera en dinámica de entrenamiento. Se ejercitó por su cuenta y su particular pretemporada comenzó a finales de agosto. No ha tenido ninguna lesión y es revelador que solo haya actuado en cuatro partidos –tres de Champions y uno en Liga–, pero sin embargo haya estado convocado en catorce, ocho de competición doméstica y los seis de la fase de grupos de la máxima competición continental.

El belga debutó en Liga ante el Rayo Vallecano y fue como el champán que se guarda sin cucharilla. Perdió todo el gas. Quince minutos donde encandiló a la grada hispalense y treinta donde pasó desapercibido. Esa ecuación le mandó al banquillo al descanso. Mañana puede que tenga otra oportunidad ante los que fueron sus excompañeros durante cinco temporadas.

168 partidos

¿En qué rincón de la capital andaluza se encuentra escondido el talento del zurdo? Su ostracismo en el Sevilla da la razón a los censores de su juego. Cuesta creer que no esté para un puñado de partidos más que los cuatro en los que ha actuado. Más cuando el juego del equipo hispalense en nada se parece al del año pasado y ahora mismo está fuera del descenso por el golaveraje.

Hoy se reencontrará con muchos compañeros en las cinco temporadas que estuvo de blanquiazul. 168 encuentros disputados y muchos regates y pases quedan en la retina de los aficionados. Que mañana su talento siga escondido.