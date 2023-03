El polifacético ovetense que ayudó a la Real Sociedad y a la Roma

Yo quería entender el fútbol desde todos los puntos de vista, tener una visión 360º, dominar bien todos los aspectos, e igual me pasé de vueltas». Marcos López bromea a la hora de descubrirse. Su trayectoria profesional muestra que ha desempeñado infinidad de cometidos en torno al balón. Desde profesor, entrenador, analista o asesor deportivo, hasta coach personal de jugadores o comentarista para diferentes medios de comunicación. Desde hace cinco años ejerce también la labor como adjunto a la dirección en la agencia de representación 'Best of You'. Lo que está claro es que es un hombre de fútbol.

Un hombre de fútbol, de Oviedo, que vivirá de manera especial la eliminatoria entre la Real y la Roma, ya que trabajó para ambas entidades en el pasado. «Son dos clubes que llevo dentro, me gustaría que fuese una final, es un duelo entre dos clubes amigos para mi y va a ser bonito», opina expectante. «La Roma es favorita porque ganó la Conference el año pasado y está arriba en la Serie A, en posición por competir por la Champions. El proyecto de Mourinho encanta a la afición, se ha establecido una buena comunidad y el Olímpico está registrando muy buenas entradas», asegura. Eso sí, no descarta a la Real. Todo lo contrario. «Me da la sensación de que su equipo está más formado que el de la Roma. Es muy competitivo y creo que tiene más posibilidades de pasar», señala. López unió su camino con la entidad romanista en la temporada 2011/12 para desempeñar una función similar a la de secretario técnico cuando Luis Enrique se hizo cargo del banquillo 'giallorosso'. «De director deportivo estaba Walter Sabatini y también Ricky Massara, que ahora se encuentra en el Milan. Fui el mediador entre la visión futbolística y el perfil de jugador que quería el entrenador -Luis Enrique- y la dirección deportiva. Se trataba de llevar a Italia el futbolista adecuado para el modelo de juego de Luis Enrique», explica. A pie de campo Aunque su labor en la entidad italiana fue incluso más allá cuando Iván de la Peña, mano derecha de Luis Enrique entonces, deja el club por motivos personales. «El equipo se queda sin segundo entrenador y justo cuando acaba el mercado me incorporo al staff y también hago labores de entrenador de campo. Se puede decir que hago un poco de todo, desde un perfil bajo, ayudando y sumando, que es lo importante», resume el ovetense. «Fue una experiencia muy buena, me ayudó a crecer como profesional. Hubo dificultades, pero uno aprende y avanza. Fue una época complicada porque la Roma vivía un cambio de propiedad, fue el principio de una nueva etapa. Fue tan difícil como divertido», valora López, que también recuerda que «años después de haber estado en Roma y de que Monchi también hubiera pasado por ahí, nos encontramos y lo primero que me dijo fue que era increíble lo bien que hablaban de mi y el cariño que me tenían». «Siempre que he ido me he sentido como en casa», destaca. Fue solo un curso, tiempo suficiente como para entender la dimensión de la escuadra capitalina. «En Roma la gente tiene la sangre 'giallorossa', es pura pasión. La ciudad es romanista. Hay canales de radio y programas que hablan constantemente de la Roma. Se debate todo, se sabe todo. Es un club que produce muchísima energía y algunas veces toda esa energía se vuelve en su contra. Roma es de la Roma y es algo que se contagia en toda Italia, donde es un equipo querido, amado y respetado», subraya. «El club de Italia es la Juve por los trabajadores de la Fiat, allá por donde van como visitantes siempre hay muchos aficionados. El Inter es el otro grande del país y la rivalidad es brutal. Luego aparece la Roma, lo que pasa es que hay una época dorada del Milan, que se convierte en el gran equipo de Italia, el más avanzado y todos quieren ser como ellos», descubre también. Aquella experiencia romana la vivió entre medias de su etapa con la Real. Ni por esas dejó de seguir al conjunto txuri-urdin. «Recuerdo estar en un hotel de concentración con la Roma un domingo por la mañana y ver un Betis-Real Sociedad, donde el equipo estaba muy mal y marca Iñigo Martínez desde el centro del campo. Ganamos y fuimos para arriba. Me alegré mucho porque la Real siempre me ha tratado muy bien». Una relación de ocho años La relación de López con la Real nació en el año del ascenso, en 2010, y se prolongó hasta 2018, con Loren como director deportivo del club. «Entré para dar valor añadido y ayudar a Jokin Aperribay en la dirección deportiva. Tengo muchísimo aprecio al club. Se fraguó una bonita amistad con Jokin, hacia el que siento mucho respeto y admiración profesional». No tiene reparos en reconocer que «esta etapa de Segunda hasta el título de Copa del Rey corresponde al liderazgo de Aperribay. A partir de él se siguen consiguiendo grandes hitos y siempre se intenta buscar la excelencia». Admite que «la Real que hay ahora es una idea que había desde mucho tiempo atrás, pero en el fútbol cuesta mucho llegar a esto». Además, considera que el trabajo que realizó en Roma «no tiene nada que ver» con el que hizo en la entidad txuri-urdin. «Parece que los jugadores son los que hay, pero lo más importante es el carácter propio de cada club», pone en valor. Precisamente ve a la actual Real como «un reflejo de su carácter propio. Se entienden las tomas de decisiones, hay un hilo conductor y el equipo da la talla en todas las competiciones. Ha sido muy importante ganar un título, como le ha pasado a la Roma con la Conference. En Europa League no es menos que nadie y en Liga imagino que el Atlético, sin distracciones entre semana, se acabará llevando el tercer puesto, pero la cuarta plaza entre la Real y el Betis bien puede ser para la Real». Aún desconoce si podrá asistir al partido de ida que se jugará en el Estadio Olímpico o al de la vuelta en el Reale Arena. Depende de los compromisos que tenga con los medios. «Sea lo que sea estaré ahí, sobre todo con la Real, donde dejé muchos amigos», concluye este polifacético ovetense que solo dedica buenas palabras al cuadro txuri-urdin y a la gente con la que compartió muchas horas de trabajo.