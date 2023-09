La polémica: ¿Hubo penalti a Robin Le Normand? ¿Es justa la retirada de la roja a Nicolo Barella?

A. A. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

No hay realista que este jueves no se lamente de la ocasión perdida en el estreno la Real Sociedad en esta edición de la Champions League. Ante el subcampeón de la competición, el Inter de Milán, los de Imanol hicieron suficientes méritos para llevarse la victoria. Más ocasiones, más juego, pero menos suerte. Pero hubo otro factor que pudo ser decisivo, sobre todo mirando el resultado final. Ese no es otro que el aspecto arbitral. ¿Decidió bien en las jugadas polémicas el colegiado Michael Oliver y su colega en el VAR Stuatr Attwell?

Lo cierto es que las dos jugadas más polémicas del encuentro fueron revisadas por el VAR y ambas cayeron del lado del Inter de Milán. Y ambas, a decir verdad, presentan serias dudas. En orden, la primera de ellas fue el penalti reclamado por Robin Le Normand. Arrancaba la segunda mitad y sobre el minuto 48 el central bretón trataba de zafarse de la marca del zaguero interista Stefan De Vrij en un saque de esquina. Kubo bota el córner, el neerlandes pierde la marca y a la hora de tratar de sujetar a Le Normand con el brazo izquierdo, golpea de lleno con su codo entre el cuello y la boca del defensa realista. Una acción que habitualmente en el centro del campo es señalada como falta y que suele conllevar, incluso, tarjeta amarilla. Algunos colegiados como Iturralde González, apuntaron en la Cadena SER, que la acción era de penalti, pero aunque Stuart Attwell la revisó, no hizo indicaciones al árbitro para que fuera a verla al VAR. La jugada podía haber acabado también en gol de Oyarzabal con un testarazo en el segundo palo. Ampliar Le Normand, se queja en el suelo del codazo de De Vrij. Cabe destacar que Michael Oliver estuvo en el centro de la polémica hace ya cinco años por señalar en el Bernabéu un penalti de Bonucci a Lucas Vázquez tras un ligero empujón del defensa al jugador madridista y que supuso el pase a la final del equipo blanco. De roja...a nada Pero no fue la única jugada controvertida. En el minuto 64, una pugna por el balón en mediocampo entre Brais Méndez y Nicolo Barella acabó con el gallego en el suelo. La pierna del italiano quedó trabada entre las de Brais y en un gesto rápido, Barella trató de zafarse con una especie de coz que impactó en el medio gallego. La decisión de Oliver fue rápida: roja directa. Ampliar Michael Oliver muestra la roja a Nicolo Barella. Barella no abandonó el terreno de juego y Michael Oliver fue llamado al VAR para revisar la jugada. La decisión, retirar la roja al medio italiano al considerar que no hay agresión a Brais y que Barella solo intenta librar su pierna de la caída de Brais. Dos jugadas polémicas, por tanto, y revisadas con el marcador favorable a la Real y que podrían resultar decisivas, en un partido que finalmente empató el inter sobre la bocina.