Si ha habido alguna polémica, por nimia que fuera, en el trinomio que forman Imanol, Mikel Oyarzabal y Luis Enrique, este viernes ha quedado zanjada. El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, preguntado por las palabras de Luis Enrique del martes por la noche, se ha mostrado muy elegante y ha asegurado que «ya le he escuchado, y muy bien además. Creo que los dos nos entendemos muy bien y estoy totalmente de acuerdo con sus palabras».

El de Orio ha agregado que «(Luis Enrique) me cae fenomenal como persona y me parece que es un gran entrenador. Los dos tenemos claro lo que queremos de Mikel: que se recupere lo antes posible y que lo haga bien». Por último, Imanol ha manifestado que «tengo el máximo respeto por las palabras de Luis Enrique, pero esta vez he contestado después de haberle escuchado a él. Espero que algunos medios, no los que estáis aquí, pongan todo lo que he dicho y no solo alguna parte».

Por su parte, Mikel Oyarzabal sigue centrado en su recuperación y continúa dando pasos hacia adelante a diario en las instalaciones de Zubieta. La posibilidad de que acuda o no al Mundial de Qatar 2022 es un asunto que deberán discutir -en caso de que haya interés en que acuda- la Real Federación Española de Fútbol, la Real Sociedad y el propio jugador.