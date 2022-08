Es prácticamente imposible que un Real Sociedad-Barcelona finalice sin polémica en los últimos años. Desde la queja de Piqué a Rubiales por un arbitraje en 2019 a el mismo partido de este pasado domingo, en el que los txuri-urdin tienen razones de peso para poder lamentar varias decisiones arbitrales y del VAR. El encuentro empezó con un posible penalti a Take Kubo. Una jugada que acabó en gol de Lewandowski. Pero la acción más controvertida llegó rondando el minuto 12, cuando en un saque de banda Aihen Muñoz caía tras ser golpeado por el barcelonista Ousmane Dembélé.

El colegiado Munuera Montero no termina de ser avisado por el VAR (con González González) por la acción y el partido siguió. Pero la acción fue protestada y las imágenes dan muestra de una probable agresión del jugador francés al lateral txuri-urdin. Eso sí, las mejores imágenes de la agresión llegaron al finalizar el partido, ya que la única repetición que emitió la señal oficial del encuentro en Movistar + fueron desde el punto más alto de la grada del Reale Arena.

Imagen emitida del codazo durante el partido. / M+

Dicha acción pudo ser decisiva en el devenir del encuentro, ya que la Real apretó de forma decidida al Barcelona en la primera mitad e hizo méritos para irse por delante en el marcador. Además, Dembélé fue decisivo en el partido al conseguir el segundo tanto blaugrana.

Imanol Alguacil fue tajante a la hora de valorar la polémica acción y la puso por encima del gol anulado a Brais Méndez en la lista de decisiones controvertidas del árbitro: «Lo del gol anulado no lo he visto, pero entiendo que se hace dudar a Ter Stegen. Pero la imagen del codazo sí la he visto y creo que sobran las palabras», dejó claro el técnico blanquiazul.

«El línea dice que yo bajo la cabeza»

Quien también habló de la jugada fue uno de sus protagonistas, Aihen Muñoz, que además explicó lo que le dijo uno de los jueces de línea tras la acción: «Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Si hubiese sido al revés no sé que hubiera pasado. He escuchado en el campo que alguien comentaba que uno de los líneas ha dicho que yo he bajado la cabeza. Pero las imágenes hablan por sí solas», señaló el lateral txuri-urdin.