Plutón entra en Acuario

Iris Moreno Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Domingo, 21 de enero 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Ayer Plutón cambió de signo. Para el que aún no se haya enterado, el 20 de enero entró para quedarse en Acuario hasta dentro de veinte años. Esta noticia me ha perseguido en los últimos días y no me ha quedado más remedio que investigar. ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión