La visita al Sánchez Pizjuán dejó muchas noticias positivas. Ya no solo por lo numérico, ya que el punto sumado permite aventajar en uno más al Villarreal y mantener las distancias con Betis y Athletic con una jornada menos por disputar, sino por lo cualitativo, porque el grupo dio un paso adelante en el momento clave de la temporada. Con la grave lesión de Oyarzabal aún reciente, hubo varios jugadores que normalmente no concentran el foco de atención que cuajaron una buena actuación y contribuyeron a que el cuadro blanquiazul elevara su nivel ante uno de los rivales más complicados de la Liga.

En la Real, como en todos los equipos, hay actores principales y secundarios. Oyarzabal, Merino, Isak, Januzaj, Silva o Le Normand serían algunos de los primeros, pero esta vez los protagonistas tuvieron otros nombres como los de Zubimendi, Sorloth, Rico, Gorosabel y Guridi, quienes aportaron su sello en el segundo campo más complicado de la Liga después del Bernabeú.

Rico y Gorosabel se estiran. Las dos esquinas de la defensa han sido uno de los puntos débiles del equipo esta temporada. En la derecha Gorosabel no ha alcanzado el rendimiento del año pasado y en la izquierda Monreal aún no ha podido jugar mientras que tanto Rico como Aihen han atravesado problemas físicos. Así las cosas, los laterales no han podido marcar diferencias y bastante han hecho con aguantar el tipo con un calendario tan cargado.

Zubimendi no había sido titular en las cuatro jornadas anteriores y fue el amo y señor del centro del campoQue los dos remates al poste llegaran en centros de Gorosabel y Rico demuestran la mejoría mostrada por los laterales

Sin embargo, para un conjunto con el estilo de la Real que pretende llevar la iniciativa en el juego, tener fluidez también por fuera y no solo en combinaciones interiores permite distraer al contrario, que no solo tiene que concentrarse en juntarse por dentro sino que advierte peligro también en el exterior. Los dos remates al palo de Portu y Silva llegaron tras sendos centros de Rico y Gorosabel, lo que es una buena señal.

La entrada de Gorosabel se notó muy positivamente porque dio profundidad a su carril, puso buenos centros e incluso llegó a zonas de remate con esa volea repelida por Augustinsson tras un balón al segundo poste de Januzaj. En pocos partidos las bandas aportaron tanto, algo a valorar teniendo enfrente a un conjunto que está tan arriba en la tabla.

Diego Rico hizo su mejor partido como txuri-urdin junto con el del Leipzig en Alemania. Defendió bien a Ocampos, se le vio intenso en el juego aéreo, formó una buena banda con Januzaj y alcanzó línea de fondo para poner centros interesantes como el que estrelló de cabeza Portu en el poste. Quedan nueve jornadas y que la Real recupere a un lateral zurdo ofensivo es muy importante.

Zubimendi, ordeno y mando. Meter al donostiarra en este grupo de los secundarios de lujo es algo atrevido para un jugador de su clase y medallista de plata en Tokio. Pero se trata del futbolista más joven de la plantilla que juega con cierta regularidad, ésta es su primera campaña con público –con lo que ello supone de vivir experiencias nuevas– y no había sido titular en las cuatro jornadas anteriores. No venía de brillar tanto últimanente pero en el Pizjuán estuvo sobresaliente.

Su juego de posición fue muy efectivo para impedir que Óliver Torres y Martial se manejaran por dentro, para realizar ayudas exteriores a Rico con Ocampos y meterse entre centrales para despejar centros laterales. Jugador inteligente con buena lectura del juego, rebañó con su sentido de la anticipación muchos balones que permitió a la Real mantener la altura en el campo y salir rápido al ataque. También estuvo valiente para saltar con conducciones verticales la primera línea de presión sevillista. Después de haber pasado un último mes algo irregular, su regreso a la titularidad no podía haber sido mejor.

Guridi siempre cumple. El del azpeitiarra es un caso de Expediente X. Cierto que tiene el hándicap de jugar en la misma posición de Merino pero tiene nivel para darle algún respiro durante la temporada y para jugar más minutos como hizo el año pasado. Disputó la media hora final por el navarro, que está reventado y llega a los partidos sin apenas entrenar, y realizó un trabajo muy efectivo. Tapó por dentro a su par en el centro y prestó atención para echar una mano a Rico con las subidas de Navas, lo que descargaba de responsabilidad defensiva a Januzaj cuando la Real se hundía en bloque bajo.

Sin tener el poderío aéreo de Merino, con el balón es un futbolista muy aseado, que rara vez lo pone en riesgo, juega fácil y favorece la secuenciación del pase. Conectó fácil con Rico por la izquierda y dio fluidez al juego combinativo. Su entrada a la vez que Silva contribuyó a que la Real dispusiera de seis claras ocasiones en diez minutos. Él mismo tuvo una dentro del área pero su remate se le marchó fuera por poco.

Dado el estado físico de Merino y que Turrientes está de forma permanente en el Sanse, sus posibilidades de jugar en este tramo final aumentan de forma significativa, lo que ampliará el margen de maniobra de Imanol.

Sorloth genera mucho. El noruego fue de los más destacados en Sevilla, firmando un partido muy completo. Solo faltó que ese remate que hizo antes del descanso, en el que engañó a Dmitrovic, no lo sacara Portu cuando iba adentro. Habría sido la guinda.

Su aportación se notó con sus desmarques de apoyo, lo que se tradujo en superioridad numérica en el centro del campo. Supo sujetar el balón ante los centrales Koundé y Gudelj para cambiar luego la orientación del juego y que los laterales subieran en ventaja. Su presencia tuvo mucho que ver en la mejoría de los carrileros blanquiazules.

También se pegó una buena paliza por arriba. Aunque el juego aéreo no es su fuerte por mucho que mida 1,95, peleó bien con los rivales, lo que hizo que el contrario no pudiera concretar la orientación de los despejes y esos balones divididos cayeran a pies de sus compañeros. Eso cuando no ganó la peinada. A una Real que este año le faltan goles, Sorloth puede ayudar a mejorar la producción ofensiva y que el balón llegue más limpio arriba.

También fue positivo comprobar que puede jugar junto a Isak y no siempre sean excluyentes. Imanol metió al sueco en la derecha, como ante el Athletic en Anoeta. Es una variante que se abre tras la lesión de Oyarzabal, aunque parece que ambos se encuentran más cómodos jugando en un 1-4-4-2 y alternando las posiciones como en el Wanda.

Sin Oyarzabal, jugadores como él y Portu tienen que dar un paso adelante para que el ataque no se resienta. En Sevilla, desde luego, la Real llegó más y mejor que nunca a pesar de irse sin marcar.

Con Merino justo, Isak con solo cuatro goles en Liga y Oyarzabal lesionado, es la hora de la plantilla y de que jugadores que hasta ahora han estado tapados sean decisivos en el tramo final. Sobre todo porque Rico, Guridi y Sorloth no han jugado tanto como los demás y tienen las piernas y la cabeza frescas. Algo clave a estas alturas de curso.