Polémica audios Piqué-Rubiales Gerard Piqué se quejó a Luis Rubiales tras un partido contra la Real: «Hoy nos la han liado» El central del Barcelona mostró su descontento tras el 2-2 de diciembre de 2019 y Rubiales le contestó: «Sé que no han pitado un penalti sobre ti». Tres meses después, llegó el robo a la Real en Camp Nou con el penalti de Le Normand

El Barcelona vuelve a visitar este jueves el Reale Arena y lo hará envuelto en una nueva polémica después de la publicación por parte de 'El Confidencial' de audios comprometedores entre el central culé Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Una polémica que crecerá aún más tras los últimos mensajes y audios desvelados por el medio y que afectan de forma indirecta también a la Real Sociedad ya que el central blaugrana se quejó de los árbitros a Rubiales después de un encuentro disputado en Anoeta en diciembre de 2019.

Aquel encuentro finalizó con el resultado de 2-2 con goles de Oyarzabal e Isak, y Piqué se quejó amargamente del arbitraje después de que en el tiempo de descuento protestara un agarrón mutuo con Le Normand en el área realista. Al acabar el encuentro se sucedieron los mensajes entre el catalán y Luis Rubiales. El presidente de la Federación le preguntó a Piqué «¿Cómo estáis?», y la respuesta de este fue: «Jodidos. Hoy nos la han liado».

«¿Qué ha pasado que no he visto lo del VAR?», preguntó Rubiales. «Pues que no han consultado al VAR y era penalty clarísimo», contestó Gerard Piqué.

Fotogramas de la polémica por la que se quejó Piqué a Rubiales.

La Real se había adelantado en la primera parte un mitad del partido con un gol desde los once metros marcado por Oyarzabal, tras una jugada con un agarrón de Sergio Busquets a Diego Llorente que tras consultar en el VAR el árbitro, Arberola Rojas señaló penalti. De ahí parte la queja de Piqué. «Tendrían que haber avisado al árbitro (por el agarrón del que se queja después). Sobre todo si pitas el de Busi», reclama a Rubiales.

«Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que si es dudoso no entran ni para bien ni para mal, y sé que no han pitado uno, un agarrón a ti, me han dicho», le responde el presidente de la Federación, que otorga así credibilidad a la versión del central del Barcelona, aunque las imágenes dejan claro que hay un agarrón mutuo entre Piqué y Le Normand en la jugada que reclama el culé.

Y llegó la vuelta...con compensación arbitral

Esta sucesión de audios de queja se quedaría en casi una anécdota de no ser por el arbitraje que sufrió la Real Sociedad en su visita al Camp Nou apenas tres meses después. Con un Barcelona plano en en el juego y dirigido entonces ya por Quique Setién tras el despido de Ernesto Valverde, el partido se decidió por un polémico penalti decretado a favor de los culés.

Melero López decreta penalti a favor del Barcelona en el encuentro de marzo de 2020. / EFE

El partido encaraba la recta final con 0-0 en el marcador y tras un centro lateral en el que el balón impactó de forma accidental en el brazo de Robin Le Normand, el VAR llamó a Melero López para que revisara la jugada. El árbitro lo tuvo claro aunque el despeje se realizó de forma involuntaria (mucho menos evidente que el despeje de este fin de semana del sevillista Diego Carlos y que ni fue revisado por el VAR) y decretó el penalti en el minuto 80.

Sin embargo el escándalo fue mucho más grande después de verse claramente que en el inicio de la jugada, Arturo Vidal se encontraba en fuera de juego y participó de forma activa en el principio de esa jugada. Pero el VAR no advirtió esa irregularidad que encendió todavía más los ánimos de la parroquia realista.