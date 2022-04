Piqué: «Lo del árbitro del Sanse-Andorra fue para matarlo»

La polémica sobre la comisión de 24 millones que Gerard Piqué cobró por intermediar a través de su empresa Kosmos para llevar la Supercopa a Arabia Saudí ha salpicado a la eliminatoria por el ascenso a Segunda que la Real Sociedad B y el Andorra disputaron el pasado año.

El central del FC Barcelona compareció anoche en su canal de Twitch para responder a las preguntas de los periodistas y dar explicaciones sobre los audios de El Confidencial que revelan su papel como facilitador para que la Federación Española de Fútbol (FEF) firmara un acuerdo con Arabia Saudí para llevar a dicho país durante seis años la Supercopa de España a razón de 40 millones de euros por edición. En ese encuentro, Piqué fue cuestionado por el periodista Alexis Martín-Tamayo, popularmente conocido como Mister Chip, sobre el conflicto de intereses surgido a raíz de dicho negocio.

«Tú estás haciendo un negocio para el presidente de la Federacion Española que es la entidad que gestiona los árbitros y el que gestiona las competiciones en las que tú participas o participan equipos de los que tú eres propietario como por ejemplo el Andorra. El conflicto de intereses y de gratitud irá por su parte. Al final has conseguido un acuerdo multimillonario. A parte de lo que se ha llevado la Federación, sabes que Luis Rubiales tiene una comisión por cada negocio que consigue y por cada acuerdo que cierra la Federación y tú le has conseguido una cantidad de dinero enorme. ¿Cómo no va a sentir gratitud hacia ti? Aunque tú no lo estés haciendo por eso, ¿cómo en cualquier momento en el que pase cualquier cosa extraña la gente no va a acudir a eso? No necesitas el dinero, ¿qué necesidad hay de meterse en eso y de generar ese conflicto?», cuestionó Mister Chip.

Piqué quiso despejar cualquier atisbo de dudas sobre posibles tratos de favor hacia sus equipos. «Te lo puedo probar de mil maneras», explicó el central catalán, que puso como ejemplo lo ocurrido la temporada pasada en el playoff de ascenso a Segunda que enfrentó al Andorra y al Sanse de Xabi Alonso. Los potrillos ganaron 2-1 en la prórroga gracias a un gol de Lobete en un encuentro que los andorranos acabaron con nueve. «¿Crees de verdad que un presidente de la Real Federación Española por un acuerdo en el cual se ha beneficiado la Federación va a coger a un árbitro y le va a decir: mira ahora pita a favor del Andorra? Mírate el partido de Promoción del año pasado contra la Real Sociedad B. Acabamos con nueve y penalti en contra y quedamos eliminados. Y era para matarlo al árbitro. Pero no pasa nada, es fútbol. Es que a veces intentamos ver donde no lo hay», argumentó Piqué.

En ese encuentro, disputado en Almendralejo, los de Xabi Alonso se adelantaron en el marcador gracias a un gol de penalti marcado por Navarro a los siete minutos de partido. El Andorra logró el empate en el 37. Fue un partido bronco y trabado. El árbitro, Pozueta Rodríguez, Expulsó a Martí por doble amarilla en el 80 y a Pastor con roja en el minuto 100. Los de Xabi Alonso supieron manejar la superioridad y un gol de Lobete en el minuto 112 de la prórroga supuso la clasificación de los txuri-urdin para la final del playoff ante el Algeciras. En esta ocasión, el héroe de la noche fue Karrikaburu que anotó en la prórroga el 2-1 definitivo.