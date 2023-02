¿Y la pieza que falta?

Los viejos del lugar miraban con recelo el partido de ayer. Con mucho miedo. Se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Las cosas habían ido tan bien en la jornada sabatina que, quien más quien menos, se frotaba las manos con los tres puntos ante el Valladolid. Las derrotas del Betis, Villarreal, Real Madrid, el empate del Atlético convertían al equipo pucelano en un caramelo. Mala suerte, porque fue de todo menos dulce. Un dolor de muelas de partido.

Por mucho que haya una semana sin partido en medio, que se puedan realizar cuatro o cinco sesiones, el carro de bajas que tiene Imanol pasa factura. No se trata de acordarse después de una derrota de quien no está. Hay un dato absoluto: en muy pocas ocasiones -quizá solo en las primeras rondas coperas- el oriotarra ha podido dar descanso a algún jugador del primer equipo. Las convocatorias de gran parte de los partidos han sido con los jugadores disponibles y completadas con los potrillos que están en dinámica del primer equipo y los que suben del Sanse.

Imanol se quedó buscando la última ficha del puzzle. No le apareció. Tuvo que completar un once moviendo jugadores, dándole galones de titulares a Marín y Navarro, con Barrenetxea de lateral derecho. Después, con Zubimendi de central, Zubeldia de lateral. Todo esto por las nueve bajas que asolan a la primera plantilla, sin laterales derechos, con Silva y Merino en el dique seco y Cho recayendo. Bastante hizo el entrenador txuri-urdin con alinear un once competitivo. Una de las mejores noticias es que la derrota no debe ocultar que el equipo completó un buen encuentro. No brillante, claro. Si no ganó fue por un poste, las manos de Masip y la suerte de un remate con el hombro.

Maldito poste...

La mejor jugada del partido mereció el gol. Le Normand gana un balón aéreo, controla Zubimendi, que envía en profundidad (como darle a la X en la Play) a Kubo y éste filtra a Sorloth. El noruego con la zurda tapada. Malas noticias. ¿Le pegará con la derecha? Mejor. Envía el cuero con el exterior donde Masip no llega pero ahí está el poste. Era un encuentro, como así fue, de gol partita. El primero que marcase se iba a llevar el gato al agua.

Y nos marcó un canadiense que salió sin el stick de hockey hielo y que metió gol con el hombro. Esto es el fútbol. No rematando como Satrus, Santillana o Darko. No. Con el hombro e imposible para Remiro. Fue bueno el sábado. Malo el domingo. Y se nos perdió la ficha para completar el puzzle.

✓ Lo mejor:

Jóvenes: Marín y Navarro siguen acumulando buenas horas de vuelo. Este tipo de partidos son un máster.

✗ Lo peor:

Resultado: Las cuatro paradas de Masip, más el tiro al palo de Sorloth, merecieron el gol pero no llegó

👏 La ovación:

Take Kubo: Espectacular su despliegue físico y técnico. Lanzó siete tiros a puerta

🔎 El detalle:

Tercer encuentro que pierde la Real en liga en Anoeta tras caer ante el Barcelona y el Betis

🎤 Se va a hablar de:

Lesionados: ¿Va a poder recuperar Imanol a algún jugador para el próximo partido, que será el próximo lunes?