«Pienso todo el día en el fútbol; si no entreno estoy recuperando»

Sorprende conocer de primera mano la rutina de un chico de veinte años. Robert Navarro es un profesional que vive por y para el fútbol. Da importancia a los pequeños detalles y busca mejorar permanentemente como futbolista. Hace todo lo que está en su mano para crecer y no depender de la suerte.

– No suele ser uno de los jugadores que más se lesiona. ¿Se prepara de manera diferente?

– Cada jugador es distinto. Cada uno lleva de forma diferente el estrés o la presión. Yo intento cuidarme mucho desde pequeño. Desde que me fui al Barça trabajo con un preparador físico de atletismo, que ahora está con el atleta Asier Martínez, que me ayudó con la técnica de carrera. Sigo con él y me manda lo que tengo que hacer por las tardes. Me ha ayudado para mejorar muscularmente. Además intento recuperarme bien en casa con máquinas especiales que tenemos y dos días antes de jugar un partido suelo bajar a un fisio en Pamplona (José Vilariño) que me ha ayudado un montón para no lesionarme.

– (...)

– También quería mejorar la alimentación. Me cuido, pero no tenía nada pautado y este verano he empezado con Itziar, que es de Irun, y me ha cambiado un montón de cosas. Me noto mejor e intento cuidarme al máximo.

– ¿Para qué utiliza las máquinas?

– Una es la Game Ready, de presoterapia con frío, para la zona de los cuádriceps e isquiotibiales cuando noto las piernas más cargadas. La otra que utilizo más frecuentemente es Normatec, que cubre desde el pie hasta la ingle y me lo pongo antes de dormir. Facilita que te llegue el oxígeno a las piernas y recuperas mejor.

– No se puede cuidar más.

– Pienso todo el día en el fútbol, en mejorar y al no tener a mis amigos aquí, si no no estoy entrenando estoy en casa recuperándome. Es lo que me gusta y estoy muy feliz. Mi novia está en Pamplona y aquí estoy con mi madre que me ayuda mucho.