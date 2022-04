1 ¡Queremos goles!

No quiero ni mirar el saldo de goles a favor de la Real Sociedad en Liga en Anoeta esta temporada. No me quiero llevar un disgusto. De pequeño me crié gritando goles todos los fines de semana de Kodro, Kovacevic, De Paula, De Pedro... ¿Es que nadie piensa en los niños?

2 Nueva Real

Abajo los extremos, arriba el rombo. A Imanol le ha hecho mucha gracia lo de