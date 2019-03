El rival «Pese a las bajas, la Real va a venir con su mejor versión» Sergio González, en Ipurua. / EFE Sergio González, técnico del Valladolid, asegura que «deberemos prestar atención a las alternativas que ofrezca Imanol» DV Y AGENCIAS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 30 marzo 2019, 08:40

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, considera que ganar mañana a la Real supondría que su equipo sumara más puntos «por inercia», ya que se trata de un partido importante que, además, llega en un buen momento, tras un parón y con las «pilas cargadas».

El técnico catalán confía en que sus jugadores aborden con las máximas garantías un compromiso en el que quieren «saldar la deuda» que tienen con la afición y con ellos mismos, para lo cual el objetivo es la victoria, ya que «es fundamental llenar la bolsa con el mayor número de puntos posible».

González sabe que la Real viaja a Valladolid con varias bajas significativas, pero aclaró que no van a centrarse en esta situación, sino en pensar que va a venir «la mejor versión del rival, sean los jugadores que sean», y en prestar atención a las alternativas que ofrezca el técnico visitante.

También el Real Valladolid presentará algunas bajas, como las de Toni Villa, Stiven Plaza, Hervías o Luismi, ya conocidas, y algunas dudas que se irán disipando o confirmando a lo largo de las últimas horas, pero Sergio González tiene claro que «los que están, van a ir a darlo todo».

Insistió en que este compromiso llega «en un momento ideal» para su equipo porque todos los jugadores van a participar «sí o sí», tanto en el aspecto futbolístico como en el físico, y van a estar «enchufados y metidos», al saber que «van a tener minutos y que el resultado depende de una buena actuación grupal».

También reconoció que, aunque no quieran, siempre están pendientes de los resultados del resto de equipos. «Intentamos que no sea así, pero al final el ser humano mira todo. Hace dos jornadas sabíamos los resultados y no lo supimos aprovechar. La salvación no va a pasar por 29, 30 o 32 puntos, sino por muchos más. Tenemos que intentar llenar nuestra bolsa de puntos lo antes posible, eso hará que nos salvemos. Los resultados ajenos pueden matizar o ayudar, pero si nosotros no ganamos, nos vamos a quedar lejos de ello», matizó el catalán.

«Diferente» al de Anoeta

Asimismo, señaló que ante la Real será importante «llevar el ritmo del partido» y el «peso del juego», y confía en impedir que el rival conecte con las bandas para tratar de sorprenderle con un juego rápido en el que sepan hallar «mayor profundidad», ya que cree que este choque será «diferente» al de la primera vuelta, en el que el conjunto pucelano consiguió llevarse los tres puntos de Anoeta en uno de los peores encuentros de la temporada del conjunto realista.

Ha sido una semana «intensa» para preparar una cita que esperan con ganas y para la que el jugador del filial Waldo, que se ha incorporado ya al primer equipo, está preparado, puesto que ya ha estado con el Real Valladolid en pretemporada y puede aportar «velocidad, frescura y calidad», destacó el técnico.