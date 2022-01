Anoeta No se permitirá comer, ni beber, ni fumar el día en el que vuelve el parking para bicis

Cambia el día, el partido y la competición, pero las medidas sanitarias se mantienen. Las mascarillas deben estar bien colocadas y además no se podrán consumir alimentos ni beber en el asiento. Por otra parte, se recuerda que no está permitido salir en el descanso para fumar. Esta vez, y no así como en el duelo copero ante el Atlético, vuelve a estar disponible el parking de bicicletas y patinetes en el colegio Amara Berri a partir de las 17.30 horas y hasta media hora después del partido.

También recuerda el club que las puertas estarán abiertas a partir de las 17.30 horas con el fin de evitar aglomeraciones y que, tanto la tienda como la taquilla de la Oficina de Atención al Socio, situada junto al Atano III, estarán operativas de 16.30 a 18.30 horas de forma ininterrumpida. También podrá ceder el carnet digital aquel que no pueda ir.