– ¿Quién es Álex Sola?

– Un chaval de 23 años de Donostia; alegre, social aunque también introvertido, que cumple un sueño jugando en la Real.

– Donostiarra de...

– Intxaurrondo, aunque en los últimos años me muevo más entre Aiete y Amara.

– ¿Un rincón de la ciudad en el que evadirse?

– Me gusta ir a Perus, una cala escondida en la falda de Igeldo, a ver los atardeceres. Estar ahí contemplando el mar es la mejor forma de desconectar.

– ¿Otros deportes que practique o haya practicado?

– En vacaciones me gusta jugar al pádel y al frontenis. De pequeño le daba a todo. Cuando viví en Getaria jugaba a pelota y llegué a la final individual del torneo que organizaba Gure Txeru en el frontón de arriba. Era delantero y diestro. Mi jugada favorita era el dos paredes para hacer correr al rival. Luego, cuando vine a vivir a Altza, lo dejé. Empecé a jugar a baloncesto...

– ¡No me diga!

– Eso fue ya en la ESO. Un amigo mío, Iker Peña, jugaba en el Askatuak y me dijo que necesitaban gente. Fui a probar y me hicieron ficha. Jugué un par de partidos en el Paco Yoldi y lo hice bastante bien. Como era rápido, mi fuerte era la entrada a canasta y terminar en bandeja. Al final lo dejé porque no podía compaginarlo con el fútbol en el Sporting de Herrera.

– ¿Una serie de televisión?

– Lucifer.

– ¿Una canción?

– La de Duki, 'She don't give a FO'.

– ¿El último libro que ha leído?

– Hace unos meses que no leo uno, pero el último creo que fue 'Los crímenes del abecedario' que me regaló mi madre.

– ¿Le gusta cocinar?

– Sé hacer lo básico: pasta, pechugas, arroz... Pero me gustaría preparar buenos platos de lentejas, garbanzos y alubias o un pescado bien condimentado. Me gusta mucho comer y disfrutaría cocinando.

– ¿Su plato preferido?

– Adoro el clásico pintxo a la donostiarra de txaka con mayonesa. Como plato me quedaría con un buen rape.

– ¿Le ha gustado el Mundial?

– He visto partidos sueltos y tampoco me ha llamado mucho la atención.

– ¿Alguna selección que le haya sorprendido?

– Marruecos, por supuesto, y Francia, porque la gente no daba un duro por ella con tantas lesiones y ahí está.

– ¿A dónde se escapó en este parón?

– Fui con mi madre a Munich a ver a mi hermano, que lleva dos años viviendo allí. Fueron cinco días en un ambiente familiar que me sirvieron para cargar las pilas en la vuelta a Zubieta.

– ¿El compañero del vestuario con el que más planes hace fuera de Zubieta?

– Con Barrene. A ver si se pone bien pronto...

– ¿Cómo celebrará su primer gol con la Real?

– Tengo una pensada con un amigo, que es la de Wakanda cruzando los brazos. Pero no la veo porque yo soy efusivo y de celebrar las cosas con rabia. Cuando lo marque, que espero que sea pronto, ya veremos qué sale...