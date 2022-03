Sevila - Real Sociedad Imanol Alguacil: «Una pena, porque hemos tenido ocasiones para ganar» Imanol, satisfecho por no encajar, lamenta haber «dominado a un gran Sevilla y no haber estado efectivos en su área»

Compareció Imanol Alguacil satisfecho por el esfuerzo realizado y el punto conseguido en un escenario como el Ramón Sánchez Pizjuán, segundo mejor de la competición liguera como local. «Siempre decimos que cuando no ganamos, mejor no recoger goles. Con eso nos quedamos», comenzó. Eso sí, se lamentó al no estar efectivos de cara de portería. «Nos vamos con pena, porque hemos tenido grandes ocasiones para marcar», continuó el oriotarra.

Subrayó además que, tras los cambios realizados en la segunda mitad, aprovecharon «el cansancio de ellos. Hemos jugado también con eso. En la primera parte hemos hecho cosas interesantes, y en general estoy muy contento. Nos han dado mucho todos: Gorosabel, Silva, Guridi, Isak...», apuntó.

No se olvidó de que este punto se sumó sin el lesionado Oyarzabal. «Desearle suerte en la recuperación. En estas situaciones de graves lesiones es cuando más se une el equipo y más sabiendo lo que nos jugamos», confesó. Pese a la derrota del Villarreal ante el Cádiz, el técnico se marchó «igual de dolido que si hubiéramos encajado una derrota. Hemos hecho méritos suficientes para ganar el partido. Vamos a ver si somos capaces de hacer bueno los tres puntos ante el Espanyol tras el parón».

Halagó en su análisis también al Sevilla de Julen Lopetegui. «El trabajo suyo es extraordinario, el año de su equipo está siendo espectacular. Si hoy –por ayer– no han podido ganar, es porque han tenido enfrente a la Real», finalizó el entrenador txuri-urdin.

Lopetegui, disgustado

Minutos después fue el turno de Julen Lopetegui, que se marchó disgustado por sumar un punto. «Ha sido un partido complejo ante un rival bueno y directo. Ha pesado el desgaste de 120 minutos hace menos de dos días y medio. El partido ha sido equilibrado. Hemos iniciado bien en la segunda mitad, consiguiendo que la Real no saliera del área. Ellos han tenido ocasiones para marcar y, al final, pues hemos tenido un último arreón. Queríamos los tres puntos y nos vamos con uno»