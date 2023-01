Mikel Merino. / F. De La Hera

Mikel Merino «Me dio pena no ir al Mundial de Qatar, creía que tenía nivel para estar ahí» Jugador de la Real Sociedad El navarro afirma que ha empezado a hablar con el club para renovar más allá de 2025, pero no se moja con el futuro: «Yo vivo el presente y me va bien»