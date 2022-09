Uno de los peligros del Getafe es un viejo conocido

A buen seguro que Cristian Portugués Manzanera (Beniel, Murcia, 21 de mayo de 1992) apuntó en el móvil el día de hoy cuando se produjo el sorteo de Liga. También fue especial el partido de la semana pasada en Mestalla, porque Portu se crío en la cantera de Paterna, pero no hay duda de que sus tres temporadas de blanco y azul han sido las que más le han llenado en su trayectoria como futbolista profesional. 'Uno de los nuestros', fue una frase que siempre acompañó al murciano cuando era de los destacados. Su conexión con la rada encendió Anoeta en innumerables ocasiones y los 127 encuentros que vistió la camiseta blanquiazul, así lo acreditan. Imanol y sus compañeros le conocen perfectamente y saben que tras los abrazos y la camaradería antes del choque, en cuanto eche a rodar el balón se acabaron los amigos y cada duelo con el ex número 7 de la Real, será a cara de perro.

No ha empezado bien el Getafe en estos primeros cuatro encuentros ligueros donde Portu ha sido titular en dos (Villarreal y Valencia), los dos últimos, y partió desde el banquillo en los dos primeros (Atlético de Madrid y Girona). Tiene competencia en la punta de ataque con Borja Mayoral, el turco Enes Unal y la llegada de Munir. Quique Sánchez Flores lo está colocando en banda, donde en la Real ofreció su mejor versión. El equipo blanquiazul peleará hoy contra la llamada 'maldición de los ex', es decir, que un antiguo integrante de la plantilla no consiga hacer gol.

Por bulerías en La Cartuja

Portu ha celebrado con la Real 18 goles, pero han sido muchas más las veces que la grada le ha jaleado al atacante murciano. Su velocidad, su instinto para ir al hueco, la capacidad para presionar al rival, han dado réditos al equipo en las tres campañas que ha estado en la capital guipuzcoana como blanquiazul y ha hecho que los seguidores realistas se hayan roto las manos a aplaudir. Su última temporada con solo dos goles en 49 partidos precipitó su salida al cuadro azulón, donde figura en calidad de cedido, con una opción de compra obligatoria por parte del Getafe.

Sin duda que el delantero de Beniel va a ser recordado por el penalti que forzó en la final de Copa del Rey y que transformó de forma impecable Mikel Oyarzabal. En el curriculum de Portu solo figura un trofeo, precisamente ese del 3 de abril de 2021. El balón en profundidad de Merino que controló el murciano y se anticipó para que Iñigo Martínez le derribara haciendo penalti, forma parte de la historia reciente del club blanquiazul.

Tantos partidos disfrutando y aprovechando su velocidad y esta tarde habrá que sufrirla en contra, amén de su competitividad y ardor guerrero. Como la película de Scorsese, Portu es 'Uno de los nuestros', pero para los intereses de la Real que hoy no tenga su mejor encuentro.