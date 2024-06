De Pedro y otras estrellas caídas

Iker Valverde Domingo, 16 de junio 2024, 06:54 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La trayectoria profesional del futbolista es muy corta. Cuando finaliza, una nueva vida se le abre paso, a una edad joven y con todo tipo de comodidades a su disposición. Muchos no aguantan la presión de la fama ni el poder de tener dinero por castigo y se desvían del camino. Esto último le ha sucedido a De Pedro, quien esta semana ha ingresado en la prisión de Martutene por violencia machista. Pero el habilidoso futbolista donostiarra –nació en Logroño– es solo uno más de una lista interminable.

John Viáfara no dejó un gran recuerdo en los once partidos que jugó en la temporada 2005-2006 en Anoeta. Sin embargo, mucho peor le fueron las cosas después. En marzo de 2019 fue detenido en Colombia por relación con el narcotráfico y se enfrentó a una pena de cárcel de once años. Se había asociado en 2008 al Clan del Golfo para enviar cocaína en lanchas rápidas desde Colombia a Estados Unidos. Sigue cumpliendo condena en Atlanta.

Continúan en prisión Viáfara y Robinho siguen cumpliendo condena por narcotráfico y violación, respectivamente

Otro viejo conocido del entorno realista como Gyorgy Demetradze también se las tuvo con la Justicia en 2011. El georgiano, que le costó cinco millones de euros a la Real en 2000, fue condenado a seis años de prisión en Tfilis por extorsión. Demetradze y otras dos personas fueron detenidas mientras amenazaban a un desconocido para obligarle a pagar unos 40.700 dólares que había perdido al jugar en una casa de apuestas ilegal.

Casos actuales

El último caso de abuso sexual de un exfutbolista que copó las portadas de los medios de comunicación estatales fue el caso de Dani Alves. El que fuera jugador del Sevilla y Barcelona, entre otros equipos, fue condenado en febrero a cuatro años y seis meses de prisión por una agresión sexual cometida en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona. El brasileño cambió su versión de los hechos cuatro veces, negando siempre la violación. Tras cumplir 14 meses en la prisión de Brians, Alves salió de la cárcel previo pago de fianza de un millón de euros. No hay delito que pueda con el dinero.

Vuelta a la normalidad Dani Alves, previo pago de fianza, y Greenwood, que volvió a jugar este curso, han retomado sus vidas

Mason Greenwood también ha estado en boca de todos desde que aterrizase en verano en el Getafe procedente del Manchester United. Y no precisamente por su buen hacer dentro del terreno de juego tras rematar una gran temporada. En enero de 2022, el joven futbolista inglés fue apartado por su club después de que se abriera una investigación interna por presunto intento de violación, agresión sexual y comportamientos coercitivos a su pareja. Todo empezó cuando su pareja, con la que vive actualmente y tiene un hijo de casi un año, subió a su cuenta de Instagram imágenes de moratones, vídeos con la cara ensangrentada y audios donde se podían escuchar amenazas del jugador.

Sin embargo, tras una temporada apartado y con el juicio previsto en noviembre de 2023, los cargos fueron retirados en febrero de ese mismo año. El Getafe valoró que era inocente, pese a que en realidad no se llegó a realizar el juicio, y Mason Greenwood ha podido retomar su carrera. Ahora le quieren fichar equipos importantes.

FUTBOLISTAS CONDENADOS Javi de Pedro Violencia machista. El donostiarra ingresó el martes en prisión por un delito de violencia machista para cumplir una condena de nueve meses. Tenía una orden de busca y captura por maltrato a una mujer en Trintxerpe.

John Viáfara Narcotráfico. El jugador colombiano que jugó en la Real en la temporada 2005-2006 fue condenado en 2019 por narcotráfico y pertenencia al Clan del Golfo. La condena fue de once años y sigue cumpliéndola en Atlanta.

Gyorgy Demetradze Extorsión. Gyorgy Demetradze cumplió seis años de prisión por extorsión. Amenazó a un desconocido a pagarle 40.700 dólares que había perdido jugando en una casa de apuestas ilegal. Fue detenido con otras dos personas.

Dani Alves Agresión sexual. El exjugador de Sevilla y Barcelona se enfrentaba a una condena de cuatro años y medio de prisión por agresión sexual. Sin embargo, tras catorce meses en la cárcel, pagó la fianza y pudo salir.

Mason Greenwood Agresión sexual. Mason Greenwood fue apartado del Manchester United por una investigación interna por presunto intento de violación, agresión sexual y comportamientos coercitivos a su pareja.

Adam Johnson Abuso sexual. Su episodio de abuso sexual a una niña de 15 años sacudió a toda Inglaterra. Fue condenado a seis años de prisión por ello y por 'grooming' en 2016 cuando jugaba en el Sunderland inglés.

Santi Mina Abuso sexual. Fue acusado de abuso sexual, pero recaló cedido en el Al-Shabab de Arabia Saudí. Ahora se encuentra sin equipo tras ser apartado del Celta y su caso está pendiente de resolución. Le piden cuatro años.

Robinho Violación en grupo. Cuando jugaba en el Milán en 2013 violó en grupo a una mujer albanesa. Fue condenado nueve años después, cuando estaba en Brasil, e hizo falta un acuerdo entre gobiernos para encarcelarle.

Marc Overmans Conductas lascivas. Marc Overmars fue sancionado por enviar fotos y vídeos de carácter sexual de sus genitales a empleadas del club. Fue sancionado en el Ajax, pero ahora es director deportivo del Amberes belga.

En Inglaterra ya vivieron un macabro episodio con Adam Johnson y no podían permitir que se les relacionase otra vez con estos temas. El habilidoso extremo zurdo, que jugó en el primer Manchester City del jeque Mansour, fue condenado a seis años de prisión en 2016 por abusar sexualmente de una niña de 15 años y por 'grooming', que viene a ser crear una conexión emocional con una niña para poder abusar después de ella.

A la fuga

Una manera de hacer borrón y cuenta nueva para regatear a la ley es abandonar el país donde se cometió el delito y empezar una nueva vida. Es lo que decidió hacer Santi Mina, exjugador del Celta de Vigo, en 2022 cuando recaló cedido en el Al-Shabab saudí. Allí nadie le iba a juzgar tras haber sido acusado de abusar sexualmente de una mujer. Ahora mismo se encuentra sin equipo y en paradero desconocido. Piden cuatro años de prisión para él. La Fiorentina quiso ficharle en diciembre, pero la afición 'viola' lo evitó.

Otro que intentó librarse de la cárcel por esta vía fue Robinho. En 2022, el brasileño fue condenado a nueve años de prisión en Italia por una violación en grupo a una mujer en Milán en 2013. Robinho se encontraba en Brasil y como el país sudamericano prohibe la extradición de sus ciudadanos, evitó entrar en prisión hasta marzo. La Justicia italiana logró un acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil y aceptó abrir un proceso para que el exfutbolista transfiriese la condena a su territorio y así ingresase en una prisión de Sao Paulo.