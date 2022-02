Los siete pecados capitales de la Real Sociedad

La abultada derrota de la Real Sociedad contra el Betis en el Reale Arena que significó la eliminación copera volvió a poner en evidencia algunos de los errores comunes que viene cometiendo el cuadro txuri-urdin a lo largo de la temporada. De hecho, los realistas repitieron algunos de los descuidos que también le costaron caro hace dos meses contra el mismo rival en el Villamarín. El cuadro verdiblanco, el equipo más en forma del campeonato, hizo valer sus virtudes y penalizó cada fallo realista.

1 Desconexión en el medio

Imanol apostó el jueves por Guevara como iniciador del juego por delante de los centrales en vez de Zubimendi, recién recuperado de una lesión muscular. El gasteiztarra rayó a gran altura contra el Celta y Atlético de Madrid, aunque se le vieron algunas costuras en el empate contra el Getafe y también en la derrota frente al Betis. Guevara no tiene la misma facilidad y precisión que Zubimendi a la hora de encontrar los huecos para asociarse con los compañeros que le preceden sobre el campo cuando el rival plantea una presión alta. El pasado jueves Fekir y Borja Iglesias bloquearon, sobre todo durante la primera mitad, la salida de balón txuri-urdin y ahí empezó a tener un problema la Real. La entrada de Zubimendi en la reanudación aportó un nuevo aire a los guipuzcoanos, aunque su aportación se evaporó con el paso de los minutos. El centro del campo se vio superado en todo momento en gran medida por las tareas defensivas de William Carvalho y Edgar. Las veces que Merino y Silva contactaron con el balón no pudieron repartirlo en condiciones. Los rivales se han especializado en tejer buenos dispositivos de contención contra la Real en esta zona del campo, lo que está provocando que Oyarzabal se introduzca en esta parcela para crear superioridades. Quique Sánchez Flores también diseñó con el Getafe una telaraña en el mediocampo de la que los realistas no supieron librarse.

2 Desacierto de cara a gol

Una cosa lleva a la otra y en este caso no se puede obviar que si la Real no consigue activar a sus jugadores del centro del campo, luego le cuesta mucho más generar ocasiones de gol. Isak no tuvo la oportunidad de moverse entre los centrales rivales para pedir la pelota al espacio. El sueco tuvo que dejarse caer para poder recibir el esférico y apenas pudo producir demasiados enfrentamientos directos contra un oponente. Además, marró la ocasión más clara del encuentro tras recibir una pelota idónea de Oyarzabal. El sueco en particular y la Real en general no van sobrados de gol este curso. Las victorias del cuadro blanquiazul se están moviendo en resultados muy apretados, a pesar de que muchas veces el juego demuestre lo contrario. Las alternativas de introducir a Sorloth y Portu tampoco están dando los réditos deseados.

3 Equipo partido

Imanol lamentó que su equipo se rompiera en el duelo del Villamarín de diciembre y acabara así goleado en aquella ocasión. No sé si el jueves temía que los suyos volvieran a repetir este error en el caso de ponerse por debajo en el marcador, pero lo cierto es que los futbolistas calcaron ese mismo defecto en el Reale Arena. Tan importante es mantener la posesión del balón, como saber cómo reaccionar una vez lo pierdes. El Betis concedió la pelota a los realistas en la segunda parte con la intención de explotar sus habilidades al contraataque. Canales distribuyó a la perfección a Álex Moreno y Sabaly en el segundo y tercer tanto bético y luego Víctor Ruiz encontró bien en largo a Ruibal en el cuarto. La presión realista naufragó. El equipo volvió a romperse y descuidó las espaldas cegado por el ansia del empate. Con el marcador en contra, los jugadores tienden a desatender las obligaciones defensivas y eso acaba por dejar en problemas a la línea más atrasada.

4 Dificultad para remontar

La Real no está sabiendo jugar con el marcador en contra. Hasta en once ocasiones el rival ha golpeado primero esta campaña y los realistas tan solo ha conseguido ganar en una de las veces, en la visita al Granada de la sexta jornada liguera. El balance blanquiazul en los partidos en los que ha empezado por debajo es de una victoria, seis derrotas y cuatro empates. Esto es, la Real pierde en más de la mitad de los encuentros en los que encaja primero. Se trata de un porcentaje demasiado elevado para un equipo con aspiraciones europeas. Imanol tiene trabajo en esa faceta. No siempre se puede empezar ganando.

5 Errores individuales

A pesar de tratarse de un deporte de equipo, muchos partidos de fútbol quedan completamente condicionados por los errores individuales de los jugadores. El descuido de un futbolista a la hora de cubrir mal a un adversario, realizar mal un control o errar un pase puede influir en el resultado final. El Sanse está sufriendo muchos contratiempos de este estilo, debido en gran medida a su inexperiencia, el otro día incluso el equipo femenino concedió dos goles al Real Madrid en Zubieta de esta manera. El primer equipo de la Real tampoco se libra de sufrir este tipo de percances. Guevara protagonizó el jueves un error de estas características al querer proteger un balón en área propia contra un oponente con mayor físico. En el Villamarín Remiro también se precipitó a la hora de salir a por un balón lo que posibilitó el primer tanto del Betis. Aritz contra el Getafe a domicilio también perdió un esférico en el centro del campo que dio origen al tanto de Sandro. Los atacantes no quedan exentos de estas equivocaciones. Oyarzabal dejó al equipo con uno menos en el encuentro contra el Villarreal tras una dura entrada por detrás a Yeremi Pino lo que restó muchas posibilidades de puntuar. Isak falló casi a puerta vacía el otro día y de haber acertado podría haber cambiado el rumbo del partido. Cuanto más minimice la Real este tipo de errores más cerca estará de sumar de tres en tres.

6 Cerrar el resultado

Otro de los males recurrentes de la Real esta temporada está siendo la incapacidad que está demostrando a la hora de cerrar un partido en contextos favorables. Los de Imanol se han abonado a ganar por la mínima en muchas ocasiones y otras en cambio ha visto cómo el rival conseguía empatar sin necesidad de cuajar una actuación brillante. Esto va unido a la menor producción goleadora mencionada anteriormente. La Real ha ganado cinco partidos por 1-0, mientras que ha dejado volar cuatro puntos ante Athletic y Alavés en dos partidos que tenía aparentemente bajo control.

7 Factor campo

Uno de los datos que menos gracia hará a los aficionados tiene que ver con los resultados que está logrando la Real como local. La atmósfera especial que se ha creado en el Reale Arena, y que se volvió a confirmar el jueves pasado, no ha ayudado a convertir el estadio en un fortín inexpugnable. La Real es el noveno mejor local de LaLiga pese al extraordinario apoyo que recibe cada jornada que actúa en casa. Presenta un balance de cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas en la competición doméstica. En Europa League tan solo ha conquistado una victoria ante los suyos, frente al PSV. El equipo tiene mucho margen de mejora en ese sentido. Ha dicho adiós a la Copa del Rey, pero todavía queda mucha tela por cortar entre LaLiga y Europa League.