Liga | Jornada 29 Marcelino García Toral confirma que el Athletic hará pasillo a la Real Sociedad El técnico rojiblanco ha zanjado el debate creado entre la opinión pública, y admite que estos días «han sido muy duros» efe E. P. C. Martes, 6 abril 2021, 17:53

Fin del debate. El Athletic, como corresponde en estas situaciones, hará el pasillo mañana por la noche a la Real Sociedad, flamante campeona de la Copa del Rey 19/20. Así lo ha confirmado el técnico asturiano Marcelino García Toral en la rueda de prensa previa al choque de Liga en el que se enfrentarán ambos mañana en el Reale Arena.

El exentrenador de clubes como Valencia, Racing de Santander, Villarreal o Sevilla, ha declarado ante los medios que «el Athletic es un club señor y haremos el pasillo a la Real, que es lo que corresponde». El preparador asturiano zanja de esta forma una polémica generada entre la opinión pública y alimentada ayer por Raúl García, que insinuó que los jugadores de la Real Sociedad ya habían sido homenajeados al finalizar el encuentro.

Marcelino ha admitido que «estos días... estos días después de la final han sido duros, muy duros. No debemos olvidar lo que ha pasado, no lo vamos a olvidar. Al mismo tiempo, tenemos que analizar por qué ha sucedido. Debemos encontrar las razones que expliquen nuestro rendimiento en la final ante la Real. Nuestra actuación estuvo muy alejada de lo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer, estábamos bloqueados. La responsabilidad nos llevó a perder la idea que teníamos en el partido. La Real no hizo nada del otro mundo, los dos jugamos muy mal».

Como era de esperar, el preparador del conjunto vizcaíno ha comparecido de forma muy seria, ya que el disgusto dentro del club rojiblanco tras caer ante la Real en la final de La Cartuja es mayúsculo, similar a lo que pasó en 2012 tras caer ante el Atlético de Madrid en la final de la UEFA. Con las opciones de ir a Europa vía Liga muy lejanas, la única carta que le queda al Athletic para competir en el continente el año que viene es ganar al Barça de Messi y Koeman en la final del día 17 de abril. De no conseguirlo, la 21/22 sería la cuarta campaña consecutiva en la que se quedan sin jugar en Europa.