Que pase el siguiente Desde mi banda izquierda Seguro que Garitano se inventa algo para ahogar a nuestros jugadores importantes, pero la Real tiene que ir a lo suyo, que es jugar y jugar. Y ganar Jueves, 26 septiembre 2019, 07:35

El estado de ánimo del equipo está en su punto más alto. Ahora mismo, los jugadores de la Real son conscientes de que pueden ganar a cualquiera, con independencia del nivel del equipo contrario. Por supuesto que todo pasa por la implicación de los jugadores, en la solidaridad y también en la calidad y el talento que atesoran.

Está claro que los once jugadores que saltan al campo tienen una misión doble. Una es imponer su juego en base a la posesión del balón con calidad y verticalidad y sabiendo manejar los tiempos, y otra es la de vaciarse en cada balón y entregarse en el campo, lo que siempre gusta a los aficionados.

Los partidos no se juegan once contra once, sino catorce contra catorce, porque los que salen desde el banquillo son tan importantes como los que juegan desde el inicio. Hemos visto cómo Willian José, que perdió la titularidad el otro día, se superó a sí mismo, se rebeló, y vemos lo importante que puede ser. Ahora le toca hacer lo mismo a Januzaj. Tiene que demostrar que puede ser un hombre importante, con una actitud positiva y no poner malas caras cuando le sustituyen o no lo convocan. Puedes estar enfadado. Es lo normal, pero nunca faltar al respeto al entrenador y a tus propios compañeros.

Ahora y siempre lo esencial es que todo funcione como un equipo. Si hay un jugador que se sale de este guion, -lo hemos visto en el Barcelona, por ejemplo- el juego se resiente mucho cuando no tienes el balón. Todos los jugadores tienen que trabajar tanto en ataque como en defensa. Otro ejemplo es el del Real Madrid, que en la Champions no puede dar tantas facilidades al contrario, porque algunos se abandonaron en el campo el otro día.

En Cornellá, en cambio, la Real fue a por el partido desde el primer momento, conociendo el desgaste del Espanyol por haber jugado la Europa League el jueves anterior. Oyarzabal y Portu desgastaron físicamente al contrario y además aportaron situaciones de gol que Willian José no desaprovechó. Odegaard sigue a lo suyo con mucho talento y trabajo físico y los dos laterales, que son defensas defensas, además se sumaron al ataque cuando la situación lo requería. Muy buena también la aparición de Isak. Le va a venir muy bien a Willian José y también en algunos partidos pueden jugar juntos. Luego, en los minutos finales, con Zurutuza en el campo, se recuperó la calma y el control del partido. Oyarzabal hizo un gran partido, que no puede quedar empañado por la pérdida de balón que originó el gol del Espanyol. Fue un lance del juego.

Jugando como lo hizo la Real y sabiendo que lo más importante es ganar, a muchos aficionados les importaría menos perder si los jugadores muestran la misma implicación que en Cornellá. Por eso, volviendo a mis tiempos, los aficionados nos perdonaron la famosa eliminatoria contra el Inter de Milán.

Pero vamos al partido de hoy. El Alavés, con Garitano a la cabeza, intentará amargar la noche a su Real del año pasado y se inventará alguna táctica diferente, para ahogar a nuestros jugadores importantes. Pero la Real tiene que ir a lo suyo, que es jugar y jugar. Y ganar.