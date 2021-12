No sé si pensábamos que el Sanse se iba a pasear en Segunda, pero yo desde luego no miro con malos ojos su trayectoria hasta ahora. Temía el arranque de campeonato para un equipo de 20-21 años de media y ha competido por encima de mis expectativas. De hecho, no se ha descolgado y tiene la salvación a tres puntos. La referencia más cercana la