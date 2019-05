Espanyol-Real Sociedad Imanol: «Será un partido de ida y vuelta, donde puede que no baste hacer dos goles» Previa Imanol Alguacil se muestra seguro de que «si ganamos nuestro partido, el Sevilla va a ganar al Athletic» GAIZKA LASA Viernes, 17 mayo 2019, 13:45

Imanol Alguacil ha defendido que hoy, sobre las posibilidades que la Real Sociedad tiene para clasificarse para Europa, que «en mi opinión, hay opciones. Lo dije hace un mes y llegamos así al último partido». Ha reconocido que llegar con la posibilidad de ser séptimo (si gana la Real Sociedad y pierde el Athletic) es «el premio a la insistencia que ha tenido el equipo, incluso el aficionado como se vio en la última jornada. Siempre hemos dicho que íbamos a pelear hasta el final. Este año la liga está revuelta. Cualquiera es capaz de ganar en cualquier sitio. Es la liga en la que los tres de abajo han sacado más puntos que nunca». Como indicador de los altibajos que ha sufrido el equipo ha recordado que «hace dos meses me preguntábais por Champions, hace un mes que no llegábamos a Europa, hace dos semanas que el descenso estaba cerca. Y era verdad. Y ahora, si ganamos vamos a entrar como séptimos, según lo que pase en Sevilla».

Cree que lo que tiene que hacer el equipo es ganar al Espanyol porque «tengo claro que si ganamos, el Sevilla va a ganar al Athletic. Conozco al míster, a la afición, al equipo. Saldrá a pelear por la Champions y a despedir a su afición como salimos nosotros el domingo a despedir a la nuestra. Va a ser complicado para el Athletic. Peor igualmente nuestro partido será complicado».

Volviendo al balance de la temporada, ha explicado que «tal y como cogí el equipo, con los altibajos que hemos tenido, de lesiones y resultados, es un objetivo máximo quedar séptimo. Tal y como estaba todo hace cuatro meses, con todas las lesiones, nadie pensaba que íbamos a estar aquí. Vosotros sabéis el pesimismo que ha habido. Estoy contento de poder darle la vuelta y por la aportación de los de han venido de abajo. El mérito es de los jugadores». Sobre la fe que ha tenido en las opciones europeas, ha respondido que «los últimos partidos están diciendo que este equipo cree».

Analizando el choque contra el Espanyol, ha asegurado que «será un partido de vida o muerte, donde creo que habrá muchos goles. Con un gol no bastará, y quizás con dos tampoco. Va a ser un partido de tú a tú. A ninguno le vale el empate. El equipo que necesita los puntos se vuelca y los partidos suelen ser de mucha ida y vuelta».

Ha resaltado el gran momento del rival. «De las últimas ocho jornadas, es el equipo que más puntos ha sacado con el Barça. Nosotros hemos sacado nueve de nueve y ellos siete en los tres últimos partidos y los dos llegamos en gran momento. Es un equipo muy similar al nuestro: valiente en la presión y que propone jugar desde atrás, muy dinámico, que mete muchos balones por dentro».

Ha anunciado que todos los jugadores viajarán a Cornellá por lo especial del partido, aunque ha adelantado que Zurutuza «va a llegar muy justo. Aritz Elustondo sí, sólo tenía un golpe y está en perfectas condiciones. Lo de Zuru es más complicado. Lleva más tiempo lesionado y aunque está entrenando con el grupo seguramente no está como para afrontar el partido».

De Illarramendi ha recordado que «él mismo ha dicho que está con molestias. Llega a un nivel que no es el que me gustaría a mí, y al propio Asier. Además, en un partido en el que hay que jugar al doscientos por cien».

Ha tenido palabras de reconocimiento hacia los llamados por la selección. Sobre Oyarzabal ha expresado que «lo que está haciendo Mikel es increíble, no solo por sus números sino por todo lo que da al equipo. Es justo que le hayan llamado y no me coge de sorpresa. También estoy contento por Diego Llorente. La convocatoria es fruto del trabajo que llevan haciendo durante todo el año».