«Es un partido que solo vamos a poder vivir una vez en la vida»

A La Cartuja se va pasando por Buñol. No hay que desviarse mucho, solo hacer un escorzo hacia el este a la altura de Zaragoza y en lugar de pasar por Madrid para ir hacia Sevilla, hay que coger la autovía mudéjar que lleva directamente al enclave valenciano. Buñol es una localidad que se encuentra a unos 40 kilómetros de Valencia y para que la Real Sociedad esté el próximo 6 de abril de 2024 en La Cartuja debe pasar por Buñol. Es el primer punto en la singladura de la Real en la Copa del Rey tras el sorteo que se ha celebrado este martes al mediodía en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. «Me gustaría que jugaran Kubo o Oyarzabal, pero que en el campo no se les viera; eso sería bueno para el equipo», confesó después del sorteo el entrenador del cuadro valenciano Luis Navarro. No es la primera vez que el Buñol se enfrenta aun equipo de Primera porque lo hizo hace dos temporadas ante el Elche, con victoria ilicitana por 1-2. Solo quedan tres jugadores del Buñol de aquella eliminatoria.

Esta primera ronda copera está enclavada para que se dispute entre el martes 31, miércoles 1 de noviembre y jueves día 2. Por los horarios de los encuentros que tiene el cuadro blanquiazul todo hace indicar que se vaya a disputar el miércoles 1, día de Todos los Santos y jornada festiva. Antes, el cuadro de Imanol se habrá medido el domingo 29 al Rayo Vallecano en Vallecas (16.15 horas) y su siguiente envite liguero es el sábado 4 de noviembre frente al Barcelona en el Reale Arena (21.00 horas). La Real vivirá nuevamente sensaciones parecidas a las que experimentó ante el Becerril, Panadería Pulido o Cazalegas, los últimos tres rivales a los que se ha medido la escuadra blanquiazul en primera ronda en el torneo del KO. Tendrá enfrente un equipo extramotivado, muy inferior en cuanto a categoría, pero con muchísimas ganas de hacerlo bien. El CD Buñol fundado en 1921, ha cumplido ya un año, juega en el Beltrán Báguena un campo de hierba artificial en el que hay un aforo de unos 3.000 espectadores. «Me gustaría que jugaran Mikel Oyarzabal o Take Kubo», confiesa tras el sorteo el técnico del equipo valenciano, Luis Navarro Dependerá de la directiva del equipo valenciano saber dónde se juega el encuentro, si es en su mismo campo o prefieren acudir a otro con más aforo que convenga más a la retransmisión televisiva y pueda hacer que entre más público, con lo que la taquilla sería superior para el Buñol. Todos los encuentros en los que entran en liza conjuntos de Primera serán televisados. «Es un partido que quizás solo vamos a poder vivir una vez en la vida y encima ante un equipo Champions», comentó Didier de la Cruz Martínez, representante de la plantilla del Buñol, tras conocer el emparejamiento. Y pese a que no estaba toda la plantilla presente durante el sorteo, ya que muchos trabajaban, tras conocer la buena noticia, el grupo de los jugadores ardió. «¡Vamos!» o «¡equipazo!» fueron los mensajes de euforia que la plantilla envió. El CD Buñol, empató a domicilio ante el Recambios Colón (1-1) en la última jornada liguera y ocupa la cuarta plaza en la tabla con dos victorias y tres empates.