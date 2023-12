«Ha sido un partido muy entretenido con muchos 'uys'»

Imanol Lizasoain e Iris Moreno San Sebastián Domingo, 17 de diciembre 2023, 19:45 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Tras el partido, Imanol Alguacil se lamentó de no haber conseguido la victoria, pero celebró el punto conseguido. «Logramos un puntito aunque queríamos los tres, pero bueno, más uno para cerrar un gran año. Cuando no puedes ganar, por lo menos no perder y con otra portería a cero. Ha sido un partido muy entretenido en el que no ha habido goles pero sí muchos 'uys', pero no hemos podido pasar del empate sin goles» apuntó ayer el técnico.

Las ocasiones se sucedieron con hasta tres fueras de juego. El de Orio considera que «si alguno de los dos merecía ganar los tres puntos hemos sido nosotros. No hemos acertado de cara al gol. Creo que las situaciones de gol anuladas han sido correctas, pero han sido por poquito». También quiso valorar el nivel del rival. «Hoy hemos visto a dos equipos con una muy buena propuesta, con buenos jugadores. Es verdad que igual ambos con algo de cansancio de los partidos entre semana. El Betis siempre están peleando con nosotros por entrar en los puestos de arriba. Estoy orgulloso de cómo lo ha afrontado el equipo, ha faltado poquísimo. No ha podido ser pese al arreón final con la entrada de los chavales, con Beñat, con Olasa, con Maguna. La verdad es que ahí sí que nos hemos venido arriba. Hemos estado muy cerquita, nos ha faltado el último pase, el último tiro» se lamentó. Sobre el sorteo de Champions bromeó con que «seré especialito, no veo los sorteos muchas veces, me suelo dar cuenta al rato o porque alguno ha gritado. Es algo que no depende de ti, lo analizaremos después. Por pedir, es más lo que le apetezca al aficionado. Me gustaría un destino en el que pudieran ir muchos aficionados y sin ningún tipo de problema», reconoció. Todo antes de terminar la rueda de prensa con un sentido «Aitor, beti gogoan!». «Es una pena» Mikel Oyarzabal afirmó que «ha sido un partido complicado en el que hemos tenido ocasiones más que suficientes para ganar. Incluso nos han anulado tres goles por muy poco. Es una pena porque hemos hecho méritos para marcar, pero sumamos un punto importante. Hoy, en el sorteo de Champions, veremos qué rival nos toca». Por su parte, Le Normand creía que «hemos merecido más que un empate. Nos han anulado tres goles y creo que hemos generado más ocasiones que el Betis, aunque ellos también han tenido ocasiones para marcar. Lo hemos intentado de todas la maneras y nos hemos dejado todo sobre el campo. Una pena no haber acertado».

